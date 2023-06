A Rocca di Papa l’1 e 2 luglio torna la festa di San Carlo Borromeo

Sabato 1 e domenica 2 luglio Rocca di Papa festeggerà il suo Santo Patrono, San Carlo Borromeo. L’estate dei roccheggiani entra nel vivo con una festività religiosa che cade il 4 novembre ma che, da sempre, la comunità festeggia a luglio. Questo perché ci si affidava a condizioni meteo più favorevoli e il lavoro nei campi concedeva una libertà e un divertimento maggiore.

Organizzazione e inaugurazione

I due giorni di festa sono stati capillarmente organizzati dall’amministrazione comunale di Rocca di Papa e dalla Pro Loco. In questa due giorni un fitto programma di eventi e manifestazioni allieterà il fine settimana dei visitatori con musiche, giochi popolari, percorsi enogastronomici e la processione in costumi tipici.

Il via alla festa verrà dato sabato 1o luglio, con l’inaugurazione che è fissata per le ore 17:30. In Piazza della Repubblica ci sarà il concerto locale degli Screpanti ma sarà anche possibile visitare lo stand di mercatino artigianale, antiquariato e gastronomico con prodotti tipici del territorio. In aggiunta, sempre nel pomeriggio, si potrà assistere anche a una piccola mostra di funghi del bosco curata dal micologo Enzo Ferri. Tale mostra è stata ideata da Piero Botti. Alle ore 21, invece, la musica dal vivo in piazza farà ballare tutti i presenti.

Gli appuntamenti di domenica 2 luglio

Fitta rete di appuntamenti anche per domenica 2 luglio. La giornata parte alle 8:30 con la “Caccia al tesoro” tra i vicoli del paese. Per poter partecipare è necessario iscriversi contattando la Pro Loco. Alle ore 10, invece, Piazza della Repubblica farà da cornice alla Santa Messa con la benedizione delle magliette dei bambini per la gara delle fascine. A seguire la processione con corteo in costumi roccheggiani.

Dopo una breve pausa con degustazione dei prodotti del territorio, alle 16:30 inizierà la “Corsa delle fascine”. A questa corsa parteciperanno i bambini divisi in squadre dove ciascuna di esse è legata ai quartieri del paese. Alle 17:30 torna la mostra di funghi del bosco curata dal micologo Enzo Ferri, mentre la serata terminerà alle 23:30 con lo spettacolo dei fuochi d’artificio.

*Foto presa dalla pagina Facebook Pro Loco Città di Rocca di Papa

© Riproduzione riservata