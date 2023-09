A1 Milano-Napoli, code per incidente a Valmontone verso Roma

A causa di un incidente (perdita di carico di un veicolo) dalle ore 7 di martedì 26 settembre si sono formati diversi chilometri di code tra lo svincolo di Valmontone (Rm) e l’Allacciamento Diramazione Roma Sud in direzione Firenze. Coda in entrata a Valmontone verso Roma per incidente (al km 586.9 – Direzione: Milano). Il traffico nel tratto autostradale risulta fortemente rallentato. Vuoi la tua pubblicità qui? Le pubblicità sostengono il servizio

Consigli per gli automobilisti

Entrata consigliata verso Firenze: San Cesareo su A1 Diramazione Roma sud – GRA. Uscita consigliata provenendo da Napoli: Colleferro. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco per le operazioni di messa in sicurezza dell’area e le pattuglie della Polizia stradale.

