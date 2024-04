Carlo III, dopo tutti questi anni un colpo al cuore: di chi è veramente figlio Harry

Novità sul caso Harry e sul suo reale padre: altro carico da novanta su Carlo III.

Sono ormai decenni che aleggiano dubbi su chi sia il vero padre di Harry, il secondogenito di Diana Spencer. Una delle voci più in circolazione è quella che suppone che Harry sia figlio della relazione intercorsa tra Diana e James Hewitt, l’ex ufficiale britannico.

Per cercare di demolirla una volta per tutte e quindi di chiudere tutte queste voci, quando era ancora Principe del Galles Carlo III aveva preteso la prova del Dna ma, secondo le ultime indiscrezioni del 2022, sembra che servano ulteriori certezze per far sì che i riflettori su questa storia si chiudano per sempre.

A scatenare di nuovo i dubbi e le voci, infatti, il libro Princess in Love di Anna Pasternak nel quale, tra le pagine, c’è una lettera che la principessa Diana avrebbe inviato proprio a James e che, secondo chi la conosce, conterrebbe una rivelazione shock.

La lettera di Diana a James Hewitt

Secondo le indiscrezioni relative al libro di Anna Pasternak, infatti, nella lettera che a suo tempo Diana inviò a James sono contenute alcune parole che, se lette con attenzione, sembrerebbero rivelare che Harry sia figlio proprio dell’ex ufficiale britannico e non di Carlo III.

Il libro, uscito nel 2022, ha scatenato chiacchiere e gossip in un periodo già delicato per la famiglia reale, cioè quello immediatamente seguente la morte della Regina Elisabetta e quindi la fine del suo lungo regno. La voce, che però era emersa già prima che il libro venisse pubblicato, si è quindi fatta insistente e ad alimentarla ulteriormente l’evidente somiglianza tra Hewitt e il principe Harry.

Le ultime novità

Sembra che dal test del DNA Carlo III abbia potuto appurare che Harry è a tutti gli effetti suo figlio ma, ai sudditi e agli appassionati di queste storie, questa risposta sembra non bastare. Dal canto suo, Harry si è allontanato dalla Famiglia Reale e da tutti quegli schermi ed imposizioni che, così come a sua madre, anche a lui stanno molto stretti. Oggi, infatti, vive in California con la moglie Meghan e tutta la famiglia, a centinaia di chilometri di distanza da polemiche, gossip ed insinuazioni.