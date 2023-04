Al Nestor di Frosinone Elena Bonelli con “Roma io ti racconto e canto”

Elena Bonelli, Voce di Roma e ambasciatrice della canzone romana nel mondo, da oltre 20 anni è impegnata nel difendere e diffondere il grande patrimonio della canzone romana, soprattutto tra i giovani, affinché possano conoscerlo e svilupparlo in personale linguaggio musicale. L’artista riporta in scena sabato 22 aprile ore 21:00 al Teatro Nestor di Frosinone “Roma, io ti racconto e canto”.

Lo spettacolo, è un viaggio musicale nei 150 anni di storia di “Roma capitale d’Italia” e racconta la società e la vita di ogni epoca attraverso le canzoni romane più belle ed il loro background. Roma Capitale e canzone romana sono due binari che viaggiano paralleli dalla loro nascita in poi; dal primo brano musicale “Le Streghe” continuando con i grandi classici come “Barcarolo Romano” di Balzani a “Tanto pe’ cantà” di Petrolini, da “Le Mantellate” di Strehler a “Valzer della toppa” di Pasolini, fino ad arrivare a “Me so ‘mbriacato” di Mannarino, citando i più moderni cantautori di oggi fino al giovanissimo Ultimo.

Ad accompagnare la Bonelli, la virtuosa chitarra di Giandomenico Anellino e il pianoforte di Riccardo Biseo.

L’omaggio di Elena Bonelli nasce dal desiderio di dare il giusto valore all’anima della cultura popolare, nella speranza che sui volti delle persone torni “l’antico modo di sorridere“, come diceva Pasolini. Perché, seguitava il grande autore, “chi possiede una propria cultura e si esprime attraverso di essa è libero.”

Lo spettacolo fa parte della stagione teatrale promossa dal Comune di Frosinone e ATCL Circuito multidisciplinare del Lazio sostenuto dal MIC Ministero della Cultura e dalla Regione Lazio.

Dopo “Roma io ti racconto e canto”, il 26 Aprile, l’artista terrà una Lectio Magistralis al Conservatorio di Musica “Licinio Refice” di Frosinone e il 28 Aprile all’Università di Roma Tor Vergata.

