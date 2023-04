Weekend a Roma e in provincia

A Snodo Mandrione: il “Cina Fest – Festival della Cina”

Domenica 16 Aprile dalle 12:00 presso Snodo Mandrione, sarà ricreato il clima e l’atmosfera di un villaggio cinese con il “Cina Fest – Festival della Cina”. Durante la giornata il protagonista sarà il cibo, a partire dai tipici ravioli al vapore, che verranno proposti in diverse versioni dalla ravioleria cinese del Dumpling Bar. Il tutto all’interno del grande giardino di Snodo Mandrione, allestito con lanterne cinesi e scritte di buon augurio e dove sarà possibile partecipare alla cerimonia del the.Non mancheranno poi concerti, sfilate, spettacoli di danza, di arti marziali e mercatini delle pulci, con tè, stoffe, libri, lanterne e prodotti di artigianato cinese e non solo. Una giornata, dunque, da trascorrere all’insegna della cultura orientale e del divertimento.

Per maggiori informazioni: info@sartidelgusto.it; 06 92948551

Al Teatro Sistina: in scena il Musical il sogno di “Billy Elliot”

“Io non voglio una qualunque adolescenza. Io voglio diventare un ballerino!”. Nel weekend di sabato 15 e domenica 16 aprile, dalle 16:00, arriva sul palcoscenico del Teatro Sistina il sogno di “Billy Elliot”, il Musical di grande successo firmato Massimo Romeo Piparo. Il titolo amatissimo racconta la vicenda appassionante di Billy, ragazzo pieno di talento pronto a lottare contro chiunque voglia ostacolare il suo unico obiettivo: quello di diventare un ballerino. E poi un grande ritorno sul palcoscenico del Sistina, con Giulio Scarpati che vestirà i panni di Jackie Elliot, il padre di Billy, che non accetta l’amore del figlio per la danza e vorrebbe vederlo seguire la personale passione per il pugilato. E il musical racconta proprio questo rapporto in evoluzione, accanto a tanti altri temi importanti, come quello delle battaglie dei minatori per il lavoro, che Piparo sottolinea con il ballo e la musica.

Biglietti disponibili

All’Hotel Mercure: torna il “Music Day Roma – Fiera del Disco”

Sabato 15 e domenica 16 aprile dalle 10:00, negli ampi e accoglienti saloni dell’Hotel Mercure della Capitale, torna il “Music Day Roma – Fiera del Disco“. Nato nel 2012 con l’intento di superare la semplice formula commerciale delle fiere discografiche arricchendola di eventi culturali con ospiti e presentazioni, il Music Day Roma si è affermato saldamente, in oltre un decennio di attività, come evento imperdibile fra collezionisti e appassionati. Una full immersion nella musica e nella cultura del collezionismo unica nel panorama nazionale. Nei 70 stand della Fiera è possibile trovare una grande varietà di offerte, da quelle a pochi euro fino ai dischi di valore ricercati da tutti i collezionisti, oltre a poster, riviste, oggettistica e memorabilia musicale.

Per info e prenotazioni

All’Auditorium della Conciliazione: in scena “I Soliti Idioti – Il Ritorno”

Il celebre duo comico, formato da Fabrizio Biggio e Francesco Mandelli, arriva a Roma con “I Soliti Idioti – Il Ritorno” il tour teatrale che farà tappa sabato 15 aprile alle 21:00 all’Auditorium della Conciliazione. Scritto da Francesco Mandelli, Fabrizio Biggio e Martino Ferro, “I Soliti Idioti – Il Ritorno” riporterà in scena, a distanza di oltre 10 anni, i personaggi cult amati dalla loro grande fanbase. Tanti gli sketch che verranno messi in scena da Fabrizio Biggio e Francesco Mandelli, ma con una grande novità: le maschere che abbiamo conosciuto e amato in questi anni si troveranno ad avere a che fare con la realtà di oggi e dovranno quindi affrontare nuovi scenari, dando così origine a nuove sfaccettature.

Biglietti disponibili

A Villa Torlonia: torna il “FrankenBierFest”

Nel weekend di sabato 15 e domenica 16 aprile, alla Limonaia di Villa Torlonia, torna la kermesse di birre artigianali tedesche provenienti da una regione unica e sospesa nel tempo nel “FrankenBierFest”. Sono introvabili e non vengono imbottigliate perché prodotte con metodi arcaici, seguendo ricette tradizionali tramandate di padre in figlio, i cui segreti vengono custoditi con gelosia da secoli. Sono le birre artigianali della Franconia, area tedesca a nord della Baviera, che ha la più altra concentrazione di microbirrifici artigianali al mondo. Il FrankenBierFest, che celebra la cultura, la storia e la tradizione birraria francone, giunto alla settima edizione rappresenta dunque un’opportunità per gli amanti della birra artigianale che potranno assaggiare così alcuni tra i più rari malti e luppoli del mondo, spillati direttamente dalle tipiche botticelle franconi, e selezionati.

Per info e prenotazioni

A Civitavecchia: Francesco Cicchella in scena in “Bis!”

Riparte la rassegna “Appuntamento con il comico” al Teatro Traiano di Civitavecchia con una serie di appuntamenti all’insegna del divertimento affidati a grandissimi comici che sanno con ironia e satira affrontare il nostro presente, per restituirci un’immagine divertente di questi tempi. Nello specifico sabato 15 aprile alle 21:00 il comico e imitatore Francesco Cicchella si esibirà in “BIS!”, giocandosi tutte le sue carte in un one man show esilarante, nel quale ritroviamo i suoi cavalli di battaglia, come le parodie dei cantanti Ultimo, Achille Lauro, Massimo Ranieri, e performance completamente inedite. La comicità si sposa con la musica, nello stile del giovane showman, per dare vita ad uno spettacolo ricco di emozioni e risate. Sul palco oltre all’artista partenopeo, che firma anche la regia, troviamo la sua spalla Vincenzo De Honestis e la band diretta da Paco Ruggiero.

Biglietti disponibili

Weekend a Latina e in provincia

Al Teatro D’Annunzio: il concerto “Le Quattro Stagioni”

Sabato 15 aprile al Teatro D’Annunzio di Latina, dalle 21:00, sarà possibile assistere al concerto “Le Quattro Stagioni” di Antonio Vivaldi interpretate in chiave ambientalista dalla prestigiosa orchestra d’archi de I Solisti Aquilani e dal violinista Daniele Orlando. Il concerto nasce dalla necessità di riflettere e far riflettere sul ruolo dell’Uomo all’interno dell’Ambiente. Vivaldi ne “Le Quattro Stagioni” descrive una Natura incontaminata. Ben diversa è l’amara visione di come la Natura sia stata ridotta da un intervento dell’uomo spesso troppo invasivo. Il Concerto offrirà quindi al pubblico diversi spunti di riflessione, grazie all’elaborazione di un “chiaro-scuro sonoro” nell’esecuzione. Da un lato la Natura per com’era, sarebbe potuta e potrebbe tornare a essere, dall’altro la Natura violata come quella che abbiamo troppo spesso di fronte ai nostri occhi.

Per info e prenotazioni: 0773 652642

A Sezze: la Sagra del Carciofo

Un lieto ritorno a Sezze, che porta migliaia di visitatori da tutta la regione e non solo. Domenica 16 aprile, dalle 10:00, torna la Sagra del Carciofo, giunta alla sua 52° edizione. Una festa che celebra i prodotti locali e le antiche ricette delle nonne utilizzavano e che anima la cittadina lepina con tantissimi eventi collaterali. Dalla musica dal vivo, alle danze popolari, passando per spettacoli teatrali e divertimento per grandi e piccini. Una serie di chef prepareranno i carciofi in moltissimi modi: alla giudia, fritti, alla romana per la gioia di tutti i buongustai che potranno degustare piatti per tutta la giornata. Non mancheranno nemmeno gli stand di vari produttori locali presso i quali acquistare i carciofi del territorio pontino e scoprirne i segreti del grande successo e soprattutto del gusto inconfondibile.

Ingresso libero

A Pontinia: in scena lo spettacolo “Pandora”

Si concluderà con lo spettacolo “Pandora” la stagione di prosa del Teatro Fellini di Pontinia in scena domenica 16 aprile alle 18:00. “Pandora”, ideato e diretto da Riccardo Pippa, è la conclusione della cosiddetta Trilogia della Soglia, dopo lo spettacolo “Sulla Morte senza esagerare” e dopo “Visite”. In questo terzo spettacolo il Teatro dei Gordi, attraverso una riflessione su una forma teatrale sempre più affidata al gesto più che alle parole, analizza il significato materiale e ideale del bagno pubblico. Un luogo che da sempre è vetrina di una umanità variegata che si ferma per pochi minuti per i motivi più diversi dal semplice bisogno fisiologico. Un bagno pubblico può essere luogo di attesa, di sfogo, di riflessione, che sottende alla parte più fisica dell’essere umano, implicando la nudità e la ricerca di intimità, che diventa spesso diffidenza se non paura dell’altro.

Per info e prenotazioni: 392 5407500

Weekend a Frosinone e in provincia

A Veroli: in scena lo spettacolo “Chigl ch guarden nterra”

Dopo la breve pausa dovuta alle festività pasquali, il Teatro Comunale di Veroli continua il suo consolidato e appassionante appuntamento domenicale. Domenica 16 aprile, infatti, a partire dalle 18:00, la Compagnia Teatrale “Gl Manecut” presenta “Chigl ch guarden nterra”, una commedia diretta dalla regia di Lorenzo e Selene Genovesi, che vuole proporre una riflessione, con una leggerezza che non è sinonimo di superficialità, sulla comunicazione e sui social media, che stanno invadendo non solo la nostra privacy ma anche la nostra vita in toto. Gli interpreti riproporranno infatti uno spaccato di vita di una famiglia ciociara alle prese con i problemi di tutti i giorni e con le novità tecnologiche, le quali verranno percepite e vissute in modo diverso da tre generazioni.

Per info e prenotazioni: 340 910965; 389 1762555

A Cassino: visita guidata all’Abbazia di Montecassino

“Ora et Labora” è il motto della Regola di San Benedetto che i monaci ancora seguono nella loro routine quotidiana. Domenica 16 aprile, dalle 14:00, sarà possibile andare alla scoperta, con l’associazione “Itinarrando, l’arte di camminare raccontando”, di una delle più note Abbazie del mondo, l’Abbazia di Montecassino, luogo in cui nel 529 San Benedetto scelse di costruire un monastero che avrebbe ospitato lui e quei monaci che lo seguivano da Subiaco. Simbolo del potere della fede, della meraviglia dell’arte e dell’incessante voglia di ricostruire dell’uomo. Il percorso si snoderà tra la pace nei chiostri e la bellezza e lo spirito nella Chiesa. Si visiterà anche il museo, scrigno di arte, manoscritti e libri antichi. Una visita in cui si potrà ripercorrere la storia dell’Abbazia dagli inizi ad oggi e comprendere perché Montecassino è nota ovunque come il Faro della Civiltà Occidentale.

Per info e prenotazioni: 380 7651894

Weekend a Rieti e in provincia

A Roccantica: l’escursione guidata “Roccantica: il mulino, gli eremi, il revotano, la cascata”

Sabato 15 aprile, dalle 07:30, sarà possibile partecipare all’escursione guidata “Roccantica: il mulino, gli eremi, il revotano, la cascata”. Da Roccantica si prenderà la strada che costeggia la chiesa di San Valentino per poi deviare sul sentiero nel bosco. Dopo una breve discesa si raggiungerà l’antico Mulino medievale e da lì ci si dirigerà verso la dolina del Revotano: un incredibile abisso che ha dato vita a curiose leggende. Ritornati al mulino, si devierà verso la Grotta di San Leonardo: eremo risalente al VIII secolo incastonato nella roccia. Successivamente si riprenderà il sentiero fino al meraviglioso Eremo di San Michele Arcangelo, decorato da affreschi. Infine si riscenderà fino al Ponticello Tancia, per poi tornare a Roccantica, dove si sosterà per un rinfresco in un bar terrazza, da cui sarà possibile ammirare l’incantevole valle.

Per info e prenotazioni

Weekend a Viterbo e in provincia

Al Teatro San Leonardo: i “Requeen” in concerto

Sabato 15 aprile alle 21:00 al Teatro San Leonardo di Viterbo si esibiranno i “Requeen – Queen tribute show”, per il loro “10th anniversary tour”. La band, composta da musicisti di caratura, con esperienza live in Europa e Australia, riproporrà l’essenza del celebre quartetto inglese attraverso un sound potente e maestoso. Una riproduzione fedele degli arrangiamenti che hanno reso i dischi e i concerti dei Queen pietre miliari della musica dell’ultimo millennio. Il tribute show prevede inoltre l’utilizzo degli stessi strumenti utilizzati dai Queen e gli stessi costumi di scena che contribuiscono a ricreare un impatto visivo e sonoro di emulazione dell’originale. Lo spettacolo risulta quindi estremamente curato e attento ai dettagli, così da offrire al pubblico una vera e propria Queen experience.

Per info e prenotazioni: 393 9041725

