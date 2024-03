Allarme batteri nel cibo: tutta colpa del… frigorifero | Bastano sole 2 ore per combinare un danno di proporzioni gigantesche

Attenzione, forse stai commettendo un gravissimo errore che causa la produzione di batteri nel cibo!

Non è raro che il cibo fresco possa essere attaccato agenti batterici, ma questo diventa rischioso quando si tratta di alimenti freschi e delicati come i latticini, i formaggi freschi o le uova. Se stai facendo questo sbaglio smetti subito, perché si tratta di un piccolo gesto, all’apparenza insignificante, ma può causare un danno di grandi dimensioni.

Non si deve seguire la prassi comune, e alcune cose che diamo per buone corrispondono solo a voci. Vediamo come vanno conservati gli alimenti nel frigo per evitare di rischi, al di là dei luoghi comuni.

Sono in tanti a commettere questi errori inconsapevolmente e questi causano la formazione di pericolosi batteri nel cibo. Scopri quali sono i gesti da evitare e cambia subito abitudini in cucina.

Batteri nel cibo, il grave errore che tutti commettono in cucina

Tutti, o quasi, dopo aver fatto la spesa, conservano gli alimenti freschi nei vani appositi del frigorifero, creati ah hoc per contenere le uova, i latticini, i formaggi freschi e così via. Eppure, anche se nessuno avrebbe potuto immaginarlo, è proprio lì e in quel momento che si può verificare l’errore più comune, ma grave, da commettere in cucina.

Quella parte del frigorifero, in corrispondenza della parte interna del portello, è più frutto del design che altro, ovvero non corrisponde a un aspetto funzionale. Sebbene sia stata fatta apposta, spesso non è il ripiano ideale per questo tipo di alimenti perché è molto fredda, ed è refrigerata proprio per mantenere una temperatura molto bassa. Questo però può generare batteri nel cibo. Proviamo a capire meglio perché.

Come conservare gli alimenti nel frigorifero per evitare rischi

I cibi come le uova, i formaggi, e in generale tutti gli alimenti freschi non devono essere tenuti a una temperatura troppo bassa se si vuole evitare il rischio di far formare batteri nel cibo, perché sono facilmente deperibili. Ma c’è anche un altro errore da evitare.

Il cibo spesso viene tenuto a temperatura ambiente e lasciato in giro per la cucina, prima di metterlo in frigo. I motivo è che spesso si sente dire che non bisogna dare agli alimenti uno choc termico, e dunque da qui viene l’abitudine, largamente diffusa di farli raffreddare prima, e di metterli in frigo solo una volta che hanno raggiunto la temperatura ambiente. Invece questo crea le condizioni ottimali per la proliferazione dei batteri nel cibo. In tal caso meglio riporre in frigo gli alimenti ancora caldi.