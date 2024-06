Allarme TV, preparati a comprarne una nuova | Senza questo apparecchio non vedrai più nulla: altri soldi sfilati agli italiani

Devi comprare una tv nuova o non potrai più vederla: ecco perché

In ogni casa, la tv è un elettrodomestico molto usato per il tempo libero e per l’informazione. Sebbene ci sia chi non ama guardarla e preferisce leggere o ascoltare la musica, la maggior parte delle famiglie la accende nel tempo libero e di sera, dopo cena, per concedersi un film tutti insieme o un programma divertente.

Oggi come oggi, poi, grazie alla televisione si può anche usufruire delle piattaforme di streaming video come Prime, Netflix o Disney+, che offrono un’incredibile quantità di serie tv, film e programmi tra cui scegliere ogni sera e che si adattano alle esigenze e ai gusti di tutti i componenti della famiglia.

Per quanto riguarda la tv classica, però, c’è qualcosa che devi assolutamente sapere: se ami guardarla e non potresti mai farne a meno, preparati a comprarne una nuova perché tra poco non la vedrai più.

Devi comprare una tv nuova, cambierà tutto

Sono passati pochi anni da quando gli italiani hanno dovuto cambiare televisore o affiancare a quello che possedevano un decoder così che si potesse continuare a usufruire di questo elettrodomestico. Nel 2022, infatti, si è passati dal MPEG2 al MPEG4 AVC: questo step ha richiesto un aggiornamento anche dei dispositivi ed è di fatto stato propedeutico a quello che avverrà tra poco, cioè lo switch-off del DVB-T che, a sua volta, aprirà la strada al DVB-T2. Questa sigla sta per Digital Video Broadcasting – 2nd Generation Terrestrial e garantisce una trasmissione del segnale più efficiente, con immagini di qualità superiore.

Il DVB-T2, inoltre, consentirà di gestire le frequenze in maniera migliore e così si libereranno quelle a 700 MHz del DVB-T1 per consentire al 5G di diffondersi in tutt’Italia.

Come capire se la tua tv è da cambiare

Per capire se il proprio televisore è da cambiare è sufficiente sintonizzarsi sui canali 558 o 200: se li si vede normalmente, allora l’apparecchio andrà bene anche con il nuovo sistema; se invece non li si vede, sarà necessario sostituirlo o comprare un decoder.

In media, però, i televisori da cambiare sono quelli acquistati prima del 2017: questi, infatti, non hanno un sintonizzatore compatibile con DVB-T2 e il codec HEVC h.265, indispensabile per il nuovo segnale.