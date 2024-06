WhatsApp, cosa sta succedendo? Il nuovo aggiornamento stravolge l’app: ecco come diventerà nei prossimi giorni

Preparati a dire addio al vecchio e caro WhatsApp che usi da anni: ora sta per cambiare tutto, e la app non sarà più la stessa.

Ormai la rivoluzione è cominciata, e la App di Meta, grazie alla nuova funzione, sarà super innovativa.

I software developer di WhatsApp cambiano spesso le features dell’app di messaggistica istantanea dall’icona verde, ma nessuna nuova release è mai stata come questa. Vediamo che cosa è stato modificato.

Il “nuovo” WhastApp ti stupirà, ti piacerà di meno o forse più di prima, ma una cosa è certa, nei prossimi giorni avrai sul tuo cellulare una applicazione diversa dal passato.

WhastApp, il cambiamento rivoluzionario della App di messaggistica istantanea

WhastApp è una delle applicazioni più longeve e più scaricate di sempre, si usa in tutto il vecchio continente e quasi in tutto il resto del mondo. Ha subito parecchi cambiamenti nel corso del tempo e ora sta per cambiare di nuovo. Proprio di recente sono stati aggiunti i canali, le community, e anche la possibilità di selezionare le chat in gruppi, non lette e così via. Tuttavia gli sviluppatori della App di Meta sanno bene quanto sia importante cambiare per evitare che gli utenti possano cominciare a migrare verso piattaforme che trovano più innovative.

Messenger, Telegram e le altre app di messaggistica istantanea sembrano ancora un passo indietro rispetto a WhatsApp, e, a quanto pare, per offrire una User experience sempre migliore, con il prossimo aggiornamento, WhtasApp darà alle altre applicazioni mobile ancora filo a torcere. Grazie alle novità in arrivo, WhastApp diventerà ancora più divertente. Scopriamo che cosa è stato modificato.

Che cosa sta per succedere

A partire dai prossimi giorni gli stati di WhatsApp non saranno più gli stessi. Stando alle indiscrezioni diffusa dall’affidabile piattaforma WaBetaInfo.com, WhatsApp modificherà del tutto la home degli aggiornamenti di stato, che finora avevano avuto una grafica più simile a quella di Facebook. Inoltre si potrà visualizzare le anteprime di stato, per poter per sbirciare i contenuti condivisi dai propri contatti, ma senza doverli aprire, cosa che già avviene già con Instagram.

In altre parole, tutta la sezione con storie e status avrà un nuovo look, e quindi avrà anche un nuovo design. Sarà più innovativa e comincerà ad assomigliare di più ad Instagram. Invece dei cerchietti di colore verde degli stati, ci saranno dei rettangoli verticali e verrà dato spazio anche ai nuovissimi canali WhatsApp. Non resta che attendere il prossimo aggiornamento.