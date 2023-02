AltaRoma 2023, tanti consensi per il Mod’Art Rome International

La prima edizione di “Mod’Art Rome International”, inserita nel calendario ufficiale di Alta Roma 2023, è stata un grande successo. L’evento di moda e arte che si è tenuto al museo Crocetti di Roma ha radunato stilisti, designer, pittori e creativi provenienti da ogni parte d’Italia. Ad organizzare la manifestazione sono state Sabina Prati, titolare dell’agenzia di modelle Sabina Prati Eventi Moda, e Sladana Krstic, stilista nata in Croazia e da anni residente a Roma.

Sono proprio loro a raccontare l’emozione di chi sa di aver realizzato un ottimo lavoro: “Essere nel calendario di Alta Roma è motivo di gioia e soddisfazione e certifica la qualità del nostro lavoro – dice Sabina Prati -. Voglio ringraziare tutti gli stilisti e gli artisti intervenuti, l’assessore alla moda e grandi eventi del comune di Roma Alessandro Onorato che ha portato il suo saluto a tutti i presenti e tutti coloro che hanno contribuito alla buona riuscita dell’evento“.

Dello stesso tenore le parole di Sladana Krstic: “Siamo felicissime, meglio di così non poteva andare. Da parte mia voglio dire grazie anche all’ambasciata della Repubblica di Croazia che ha dato il patrocinio alla nostra iniziativa, e in particolare alla viceambasciatrice e ministro consigliere signora Iva Pavic per la sua presenza. Di pregio è stata anche la mostra esposizione dei pittori provenienti da tutto il mondo, come Cristoforo Russo e Aida Abdullaeva, che hanno esposto le loro opere nelle sale del museo Crocetti”.

Ad osservare gli abiti e le collezioni esclusive, oltre a giornalisti, fotografi e addetti ai lavori, c’erano come detto anche la viceambasciatrice e ministro consigliere della Repubblica di Croazia Iva Pavić e l’assessore allo Sport, Turismo, Moda e Grandi Eventi del comune di Roma Capitale Alessandro Onorato.

A presentare l’evento il conduttore radiotelevisivo Stefano Raucci, che ha scandito i tempi magistralmente: applausi per gli stilisti Jasha, Salvatore D’Orsi e Antonino Terminiello, provenienti da Sorrento. Per il prestigioso brand Queen Mood di Sladana Krstic, per gli abiti da sposa di Laura Couture e per la toscana Samanta Mariotti e il suo brand SamiMari.

Nel segno della novità, gli abiti creati dalle giovani calabresi Martina La Rosa e Marianna Rocchetti, provenienti da Cosenza, e dalle allieve dell’Alta Moda Academy di Roma Anna Pinna, Susanna Pelle, Annaleda Cannone, Lara Stanicel, Iuliana Elena Nanu, Lucrezia Fragassi, Alessia Milito, Valentina Cucchiara, Chiara Favazzi, Melissa Bartolomeoli, Alessandra Grandi, Ginevra Sacripanti, Melania De Pace, Cristina Martinelli e Lia Nardella.

Ad accompagnare il pomeriggio di moda e bellezza, la musica dal vivo del maestro Damiano Droghèo, che con il suo sax ha disegnato melodie note e apprezzate da tutti i presenti. Hanno lavorato ottimamente nel backstage per la cura del look delle modelle della Sabina Prati Eventi Moda i professionisti della Face Place Make Up Academy di Pablo Gil Cagné e dell’Atelier Cristina di Cristina D’Abbruzzo.

