Weekend a Roma e in provincia

In piazza Re di Roma: arriva il “Puro cioccolato festival”

Nel weekend di venerdì 3, sabato 4 e domenica 5 febbraio arriverà in piazza Re di Roma, a partire dalle 10:00, un evento dedicato a tutti gli amanti del cioccolato. “Puro cioccolato festival” è infatti la manifestazione golosa che riunisce i maestri cioccolatieri d’Italia e del mondo con artisti del cioccolato, proponendo degustazioni di numerose tipologie di cioccolato. Un evento in cui, dunque, i visitatori, oltre ad avere la possibilità di assaggiare il cioccolato, potranno anche incontrare i principali maestri cioccolatieri d’Italia e del Mondo. Il tutto nell’ambito di un ricco programma di degustazioni delle varie tipologie di cioccolato e, data la stagione in cui l’evento si svolge, anche di varie tipologie di cioccolata calda. Una giornata, dunque, da trascorrere all’insegna del calore, del divertimento e, naturalmente, della dolcezza.

Per maggiori informazioni: 347 5792556

Al Teatro Lo Spazio: in scena lo spettacolo “Daimon, l’ultimo canto di John Keats”

Il Teatro Lo Spazio di Roma vedrà, nel weekend di venerdì 3, sabato 4 e domenica 5 febbraio alle 21:00, mettere in scena lo spettacolo “Daimon l’ultimo canto di John Keats”. In un freddo e ventoso autunno romano, lo psicanalista e filosofo James Hillman percorre la strada lastricata di foglie che dal lungotevere conduce alla Piramide Cestia, dove è seppellito il poeta inglese John Keats, colui che egli stesso considera la propria nobile guida: il daimon, una presenza divina incaricata di portare a compimento il disegno superiore che l’anima di ognuno di noi ha scelto prima di nascere e di cui si è dimenticato nel momento in cui è venuto al mondo. Un incontro allo stesso tempo reale e sovrannaturale, che diviene ricerca della propria vocazione come memoria di qualcosa di indefinito che durante l’esistenza non si riesce ad afferrare e che fa sentire sempre incompiuti.

Biglietti disponibili

Alla Città dell’Altra Economia: torna il Green Market Festival

Sabato 4 e domenica 5 gennaio, dalle 10:00, torna alla Città dell’Altra Economia di Roma il Green Market Festival, il consueto appuntamento mensile dedicato alla salute, all’ambiente e alla cultura. Lo spazio della mostra mercato di artigianato artistico, tra le più belle della capitale, ospita una settantina di artigiani che espongono e vendono le proprie creazioni. Ceramiche artistiche, cucito creativo, candele in cera di soia, mosaici di vetro, borse ed altri accessori tessili, abiti sartoriali, cappelli e oggetti di design. Oltre agli stand di artigianato, non mancheranno poi stand di piccola editoria, di piante particolari, di prodotti naturali. Il posto giusto insomma per trovare spunti per oggetti da regalarsi o da regalare a chi si vuole bene, magari in occasione di San Valentino. E infine operatori olistici, laboratori dedicati a grandi e piccini e stand enogastronomici in cui degustare pancotti, pizza fritta e altre golosità.

Per maggiori informazioni: greenmarketfestival@gmail.com

Al Charity Café: il Butterfly Trio in concerto

Sabato 4 febbraio alle 22:00, al Charity Café sarà possibile assistere allo spettacolo dei Butterfly, il trio formato da Pierpaolo Ranieri, Marco Rovinelli e Bruno Marinucci, musicisti di diversa provenienza incontratisi artisticamente a Roma. Il gruppo, che ha svolto un’intensa attività concertistica in vari club e festival, è l’evoluzione di un precedente progetto, il Bruno Marinucci Trio, attraverso cui i tre musicisti hanno iniziato a confrontarsi con un repertorio di brani originali. La scaletta del concerto rispecchierà le tre anime dei musicisti, caratterizzate da una curiosità verso forme linguistiche sempre nuove, che soprattutto rifuggano etichette stilistiche. E nello specifico ad essere presentato sarà il disco “vertigo treatment”, che vive di assoluta spontaneità, spiccata contaminazione stilistica e commistione delle diverse influenze musicali dei tre musicisti.

Per info e prenotazioni: 06 47825881

Al Teatro Anfitrione: lo spettacolo per famiglie “I musicanti di Brema”

Domenica 5 febbraio al Teatro Anfitrione di Roma, a partire dalle 11:00, sarà possibile assistere allo spettacolo dedicato alle famiglie “I musicanti di Brema”, per la regia di Agnese Torre. La rappresentazione vede come protagonisti quattro animali: un asino, un cane, un gatto e un galletto, che si trovano insieme in circostanze disperate. Ognuno è in cerca di una nuova fortuna quando la strada, casualmente, li unisce verso Brema. Da qui si svilupperà l’idea di suonare insieme nella banda del villaggio e trovare un nuovo posto nella società. Ed è così che, grazie alla collaborazione ed all’astuzia, troveranno una nuova casa dove poter vivere felici e ricominciare una nuova vita.

Per info e prenotazioni: infodispariecontrari@gmail.com; 349 0575024

A Rocca di Papa: l’Astroincontro “I 10 record della corsa allo Spazio (competizione USA – URSS)”

Al Parco Astronomico “Livio Gratton” di Rocca di Papa nei venerdì sera si va alla scoperta del cielo grazie agli eventi divulgativi denominati AstroIncontri. Venerdì 3 febbraio, infatti, dalle 20:45 è in programma per tutti i curiosi del cielo l’AstroIncontro “I 10 record della corsa allo Spazio (competizione USA – URSS)” della categoria “Stelle astrofile”, per immergersi nell’affascinante mondo dell’astronomia. Ad aprire l’evento sarà la conferenza di taglio divulgativo sulla corsa allo Spazio – uno dei capitoli della Guerra Fredda, in cui Stati Uniti e Unione Sovietica si contesero l’egemonia nell’esplorazione spaziale – a cura dell’esperto Walter Antonaci. La conferenza divulgativa sarà poi abbinata all’osservazione diretta del cielo a occhio nudo grazie agli strumenti disponibili nel giardino dell’Osservatorio e alla visita alle sale espositive, alle installazioni del Parco astronomico e alla cupola, che ospita la strumentazione di ricerca.

Per info e prenotazioni

Weekend a Latina e in provincia

Presso l’area del mercato settimanale: lo spettacolo del Circo Millennium

Dopo il grande successo riscosso a Roma, a partire dal weekend di venerdì 3, sabato 4 e domenica 5 febbraio, arriva per la prima volta a Latina il Circo Millennium della famiglia Coda Prin. Presso l’area del mercato settimanale di Latina, infatti, si terrà l’esibizione di un circo nuovo, moderno ma che tiene sempre un occhio sulle antiche tradizioni circensi. Il Circo Millennium promette di tenere gli spettatori con il fiato sospeso per più di due ore grazie ad un cast di artisti pluripremiati nei più grandi festival di circo contemporaneo. Uomini che volano sulle teste del pubblico, spingendosi al limite del possibile, spericolati acrobati ed equilibristi, la “ruota della morte” di Jhon Takamura, sono solo alcune delle attrazioni di questo nuovo spettacolo. Sarà un’esperienza unica, un viaggio indimenticabile e appassionante per grandi e piccini.

Per info e prenotazioni: 348 6655915

Ad Aprilia: il musical de “La Leggenda di Belle e la Bestia”

Sabato 4 febbraio dalle 21:00, arriva al Teatro Europa di Aprilia una delle storie più romantiche narrata ai bambini nella fiaba di Jeanne-Marie Leprince di Beaumont e poi al cinema in una serie di splendide versioni animate e non. La Compagnia dell’Ora metterà infatti in scena una scintillante versione musical de “La Leggenda di Belle e la Bestia”. Un giovane arrogante viene tramutato in una bestia ripugnante per via del suo atteggiamento prepotente e l’incantesimo sarà spezzato solo da un amore puro e disinteressato. Quando la Bestia incontrerà per caso Belle, figlia di un nobile marcante rimasto vedovo, tornerà a ricordare il suo passato, in cui amava una bellissima principessa. La Bestia dovrà fare i conti con il terribile Miguel che vuole sposare Belle e con sé stesso. Un musical dal finale inaspettato e mai raccontato che farà sognare con le sue canzoni, i costumi e le scene accurate.

Per info e prenotazioni: 0773 664946

A Sermoneta: la Sagra della Polenta

Domenica 5 febbraio a Tufette volgerà al termine il tour per le borgate di Sermoneta della Festa della polenta, una celebrazione gustosa e divertente del piatto per eccellenza dell’inverno. Fu nel 1503 che Guglielmo Caetani portò a Sermoneta il seme del mais e proprio da allora nacque la tradizione dei mastri polentari che da generazioni si tramandano la ricetta tipica del piatto invernale per eccellenza, ancora oggi cotto negli enormi paioli di rame. Una festa che unisce tradizioni antiche, laiche e religiose, che ancora oggi sono molto sentite. Nella giornata di domenica dunque il sugo comincerà a cuocere all’alba, mentre in mattinata si terrà la messa nella Chiesa Nostra Signora di Lourdes. Alle 12:30 si terrà la benedizione della polenta e dei pani e così prenderà il via la Sagra.

Ingresso libero

Weekend a Frosinone e in provincia

A Veroli: torna lo street food con “Veroli Doc”

Domenica 5 febbraio, a partire dalle 09:00, il centro storico di Veroli attenderà tutti gli appassionati del buon cibo con un appuntamento dedicato allo street food. Torna infatti, nelle strade principali del piccolo borgo, la quarta edizione di “Veroli Doc”, la manifestazione all’insegna del divertimento e dell’enogastronomia. Nello specifico Ivana da Arpino delizierà gli ospiti con i suoi fritti, il Golosone con i suoi panini gourmet, il Bosco Magico con caciocavallo e primi, Alessio con la sua Stesa Ciociara e l’Apetta di Luca con deliziose Crêpes. Gli Artigiani nel borgo torneranno inoltre ad esporre le proprie lavorazioni dal vivo e poi prodotti tipici e a km 0, visite guidate per conoscere il Centro Storico e i suoi vicoli, laboratori didattici e mostre. Una giornata, dunque, in cui il divertimento non mancherà.

Ingresso libero

Al Teatro Comunale di Veroli: arriva “Aire Flamenco”, uno spettacolo di poesia, musica e danza

Domenica 5 febbraio alle ore 18:00, il Teatro Comunale di Veroli porterà i suoi spettatori in Spagna, per approfondire e godere di una straordinaria esperienza: il flamenco. L’associazione Fandango presenterà infatti “Aire Flamenco”, uno spettacolo di poesia, musica e danza, ispirato alle atmosfere ispaniche. Si vivrà il Flamenco nelle sue diverse sfaccettature, mostrate dal suo carattere essenziale e tradizionale. Verrà messa in risalto la peculiare sinergia tra canto, musica e ballo, capace di rappresentare tutti gli stati di animo e sentimenti umani. La voce roca e vibrante, accompagnata dal tocco della chitarra, evocherà passioni e solitudini lontane. Il ballo alternerà momenti di gioia e frenesia a momenti di malinconia e introspezione. “Aire Flamenco” è un viaggio fatto di emozioni, immagini e suoni che porterà lo spettatore nella calda e appassionata Andalusia.

Per info e prenotazioni: 340 9109655; 389 1762555

Weekend a Rieti e in provincia

Al Centro Commerciale Perseo: “Il circo dei vinili”, la fiera del Disco, Cd e Vinile

Dopo il successo della precedente edizione, sabato 4 e domenica 5 febbraio torna a Rieti, presso il Centro Commerciale Perseo, la Fiera del Disco, Cd e Vinile”, nella sua nuova veste: “Il circo dei vinili”. Oltre 30 Espositori selezionati da tutta Italia per una full immersion nella musica dedicata ad appassionati, collezionisti e tutti coloro che amano la buona musica. Due giornate ricche di eventi, per riscoprire la magia del vinile a 33 e 45, dei MIX, dei CD, dei DVD e dei più diversi gadget, oltre naturalmente a preziosi memorabilia musicali. Inoltre, anche per quanto riguarda i generi musicali, la varietà non mancherà. Dal metal al punk, passando per psichedelica, folk, funky, rock, soul, disco dance, progressive, hip-hop, jazz, classica, cantautorato italiano e molti altri. E poi l’occasione di curiosare tra stampe musicali, poster, custodie dedicate, gadget originali e preziosi e rari memorabilia autografati.

Per maggiori informazioni: 347 7655538

Weekend a Viterbo e in provincia

A Ronciglione: iniziano i festeggiamenti del Carnevale

Domenica 5 febbraio il Carnevale di Ronciglione si prepara ad accogliere i suoi visitatori con una festa centenaria amata dai suoi frequenti spettatori, tanto da far ribattezzare Ronciglione come Città del Carnevale. Le radici del Carnevale di Ronciglione si riscontrano nel periodo farnesiano, quando nel cuore della Tuscia si svolgevano le Pubbliche Allegrezze, corse di cavalli senza fantino note come corse dei Barberi. Nel 2023 tradizione e folklore ritorneranno innanzitutto con il grande Corso di Gala e poi, naturalmente, con tanti eventi per il Carnevale, grazie a cui Ronciglione diventerà il centro del divertimento tra sfilate, maschere, artisti di strada, carri allegorici e bande folkloristiche. Sarà poi possibile assistere al Carnival Street Show, il Festival degli artisti di strada e alla Parata Storica degli Ussari alle 15:30 e ballare il tradizionale Saltarello di Carnevale.

Per maggiori informazioni: prolocoronciglione@gmail.com; 0761 627596

