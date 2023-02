Weekend a Roma e in provincia

Al Teatro Ambra Jovinelli: Ferzan Ozpetek si racconta in “Ferzaneide – Sono io!”

Nel weekend di venerdì 10 e sabato 11 alle 21:00 e domenica 12 febbraio alle 17:00 torna al Teatro Ambra Jovinelli Ferzan Ozpetek, regista amatissimo che si racconta in “Ferzaneide – Sono io!”, accolto con entusiasmo dal pubblico e dalla critica. Ferzaneide è un viaggio sentimentale attraverso il racconto dei ricordi, delle suggestioni e delle figure umane che hanno ispirato i film del noto regista. L’intento è quello di parlare alle persone che hanno incontrato il suo cinema, i suoi romanzi, le sue opere liriche di dame straziate d’amore. Questa volta sul palco ci sarà Ferzan, Ferzan solo, ad incontrare il pubblico con il racconto della sua carriera artistica e del suo sentimento per la vita. Nell’amore, nell’amicizia, nello stupore, in tutti quei gesti e luoghi illuminati dalla passione.

A San Lorenzo: torna l’Eco & Chic Market

Domenica 12 febbraio, dalle 09:30, torna l’Eco & Chic Market, l’evento mensile di punta della zona di San Lorenzo e limitrofe e uno dei market più originali della Capitale, con le sue circa quaranta postazioni che ospitano artigianato artistico e vintage selezionato ed igienizzato. Le proposte in vendita sono tantissime, tutte provenienti da filiera corta, ecosostenibili ed etiche. Dalle ceramiche artistiche alle magliette ispirate ai detti romaneschi, dall’oreficeria alle composizioni floreali con fiori secchi o stabilizzati, dai mosaici ai cappelli, dell’abbigliamento sartoriale agli accessori per la casa. E poi bigiotteria, oggetti di collezionismo, modernariato e rarità varie. Non mancheranno infine la cosmesi naturale, i libri per bambini, le piante grasse, i semi alimentari ed integratori naturali.

Per maggiori informazioni: ecochicmarket.roma@gmail.com

Al Takemusu Dojo: l’evento-degustazione “Aikido e Sake”

Sabato 11 Febbraio alle 18:30 nel piccolo angolo di Giappone in via Kossuth, il Takemusu Dojo, si apriranno le porte di un mondo delicato di sapori, emozioni e orizzonti lontani che si avvicinano sempre di più grazie all’evento-degustazione “Aikido e Sake”. La manifestazione inizierà con una sessione speciale di Aikido tenuta dal Maestro Carlo Cocorullo alla scoperta di uno stato interno di armonia e riflessione sulla consapevolezza del proprio corpo. A seguire la degustazione guidata dalla sommelier giapponese Kana Cappelli che porterà per mano gli ospiti tra i gusti del vero sake in una dimensione di conoscenza e realizzazione di un mondo a quattordicimila chilometri da Roma. Una giornata, dunque, in cui approfondire le arti marziali, scoprire le mille sfumature del Giappone tra cultura, teatro Kyogen, Ikebana e tanto altro.

Per info e prenotazioni: 328 1858004

All’Ar.Ma Teatro: lo spettacolo per famiglie “Tu si que… Disney – Show”

Sabato 11 febbraio a partire dalle 16:00, presso l’Ar.Ma Teatro di Roma, andrà in scena lo spettacolo per bambini “Tu si que… Disney – Show” messo in scena dalla compagnia teatrale Bolle Spaziali. Anche il mondo Disney ha deciso di aggiornarsi, creando un nuovo Show. Anzi, per la precisione un Talent, grazie al quale personaggi Disney che non si vedono da un po’ sul grande schermo torneranno sul palco, rimettendosi in gioco e mostrando al pubblico i loro nuovi talenti. Lo spettacolo sarà arricchito da un allestimento scenico vivace, con colori e musiche coinvolgenti. Inoltre offrirà ai bambini spettatori la possibilità di interagire verbalmente durante alcune scene della rappresentazione.



Per info e prenotazioni: info@eventibambinidiroma.it; 338 3609134

Al Charity Café: Lucia Filaci “A Tu per Tu” in concerto

Pubblicato dall’etichetta Wow Records di Felice Tazzini e Francesco Pierotti, “A Tu per Tu” è il primo lavoro discografico da leader della talentuosa cantante jazz e compositrice Lucia Filaci, che si esibirà per il grande pubblico venerdì 10 febbraio a partire dalle 22:00, al Charity Café. Si tratta di un disco dal quale emerge un profondo rispetto verso la tradizione del jazz, soprattutto dal punto di vista del linguaggio, con dei richiami anche alla cosiddetta “Swing Era”, ma c’è spazio inoltre per colorazioni latin jazz brasiliano e afro-cuban jazz, coloriture che rendono questo album variopinto sotto l’aspetto stilistico. La sezione ritmica che accompagna la giovane musicista, particolarmente poliedrica e raffinata, sarà formata da tre punte di diamante della scena jazzistica nazionale e non solo.

Per info e prenotazioni: 06 47825881

Weekend a Latina e in provincia

All’Ateneo delle Arti: in scena lo spettacolo “Assolo”

Un appuntamento da non perdere per gli appassionati di teatro quello di sabato 11 febbraio alle 21:00, presso l’Ateneo delle Arti di Latina. Ad essere messo in scena sarà infatti lo spettacolo “Assolo” scritto e interpretato da Elisabetta Femiano per la regia di Danilo Proia. In scena un monologo liberamente tratto dalla commedia brillante “L’Inserzione di Natalia Ginzburg”. Teresa è una donna appena stata lasciata dal marito che si ritrova in una casa vuota, che dovrà abbandonare al più presto. Le ultime ore in questa casa portano Teresa a riflettere e pensare in un dialogo interiore ironico e pungente, ma anche appassionato e spietato. Tutti passeranno al suo setaccio: dall’ex marito alla suocera, dai cognati agli amici.

Per informazioni e prenotazioni: 0773 1751162; 393 9465282

Nell’area del mercato settimanale: il circo Millennium

Quello di sabato 11 e domenica 12 febbraio sarà l’ultimo weekend in cui poter assistere nell’area del mercato settimanale di Latina allo spettacolo del Circo Millennium, un circo nuovo, moderno ma che tiene sempre un occhio sulle antiche tradizioni circensi. Il Circo Millennium promette di tenere gli spettatori con il fiato sospeso per più di due ore grazie ad un cast di artisti pluripremiati nei più grandi festival di circo contemporaneo. Uomini che volano sulle teste del pubblico, spingendosi al limite del possibile, spericolati acrobati ed equilibristi, la “ruota della morte” di Jhon Takamura, sono solo alcune delle attrazioni di questo nuovo spettacolo. Sarà un’esperienza unica, un viaggio indimenticabile e appassionante per grandi e piccini.

Per maggiori informazioni: 348 6655915

Al Geena: arriva il jazz con il “Mikko Gunu Karjalainen Italian 4tet in concerto”

Domenica 12 febbraio arriva un nuovo appuntamento della rassegna invernale della 52nd Jazz: il Geena di Latina infatti ospiterà il Mikko “Gunu” Karjalainen Italian 4tet. Il Mikko “Gunu” Karjalainen Italian 4tet nasce con l’incontro del trombettista finlandese Mikko Karjalainen e il giovane batterista italiano Alessandro D’Anna. Dopo una lunga collaborazione i due hanno deciso di creare un proprio progetto unendosi ad Andrea Rea al piano e Daniele Sorrentino al contrabbasso. Nello specifico, a partire dalle 18:00, il quartetto proporrà musiche originali composte da Karjalainen e vari successi del repertorio americano classico. Come sempre, durante il concerto si potranno ammirare le opere dell’artista Roberta Modena, una figura emergente del territorio pontino che propone una serie di opere pop. I suoi soggetti preferiti sono star del cinema, arte e della musica.

Per info e prenotazioni: 350 1843609

Weekend a Frosinone e in provincia

A Veroli: in scena lo spettacolo “Filumena Marturano”

Domenica 12 febbraio, alle 18:00, verrà messo in scena al Teatro Comunale di Veroli lo spettacolo “Filumena Marturano” guidato dalla regia di Federico Mantova e dal direttore di scena Marco Persichetti. Domenico Soriano è furioso: Filumena Marturano, la donna che venticinque anni prima ha tolto dalla “casa di tolleranza”, ha finto di essere in punto di morte per farsi sposare, impedendogli così di unirsi in matrimonio con un’altra. Quando poi Filumena gli rivela di avere tre figli e di volere per loro il suo cognome, Soriano, l’uomo si rivolge ad un avvocato, e la legge gli dà ragione: quell’unione, estorta con l’inganno, non è valida. Nemmeno la legge, però, può impedire a Filumena di far sapere ai propri figli chi è e da dove viene, e di rivelare a Domenico che uno di quei tre è nato da lui. L’uomo farà quindi di tutto per scoprire l’identità di suo figlio.

Per info e prenotazioni: 340 910965; 389 1762555

Al Cotonificio di Frosinone: “Anna Tatangelo Show”

Sabato 11 febbraio, a partire dalle 21:00, presso il Cotonificio di Frosinone, Anna Tatangelo sarà la super ospite della discoteca più glamour della Provincia di Frosinone. Un nuovo grande evento dopo gli ultimi appuntamenti che hanno visto partecipare a Frosinone molti dei grandi della musica italiana. Anna Tatangelo, nata a Sora, è da poco protagonista nuovamente della scena della canzone italiana con l’ultimo singolo in featuring con uno degli artisti in voga del momento, Giolier. Un nuovo grande appuntamento, dunque, per quella che in tanti definiscono la stagione dei record, con una programmazione variegata che punta ad un target sempre rinnovato. Aspettando il party di carnevale, dunque, sarà possibile assistere all’evento imperdibile: l’Anna Tatangelo show.

Per maggiori informazioni: 393 1822749

Weekend a Rieti e in provincia

Al Museo Civico: visita guidata alla mostra “Alla Ricerca del Bello, sulle tracce di Ricci e Canova”

L’Associazione Riattivati organizza, per sabato 11 febbraio alle 17:00, al Museo Civico di Rieti, una visita guidata alla mostra di cui l’opera è protagonista: “Alla Ricerca del Bello, sulle tracce di Ricci e Canova”, inaugurata lo scorso 10 dicembre 2022, presso la sezione Storico-Artistica del Museo. È stato infatti appena ultimato il restauro conservativo del gesso dell’Ebe di Antonio Canova, un intervento a lungo atteso che ha messo in sicurezza la scultura e riportata al suo originario splendore. Il visitatore potrà rivivere l’atmosfera culturale della Rieti del primo Ottocento, dominata dalla figura del poeta-mecenate Angelo Maria Ricci, che intrattenne rapporti con i più importanti artisti del tempo, tra i quali il grande scultore Antonio Canova. La visita è un’occasione per riscoprire il suo celebre gesso dell’Ebe in tutta la sua ritrovata bellezza.

Per info e prenotazioni

Weekend a Viterbo e in provincia

Al Teatro dell’Unione: in scena lo spettacolo “Pour un oui ou pour un non” di Nathalie Sarraute

Domenica 12 febbraio alle 18:00 Pier Luigi Pizzi mette in scena al teatro dell’Unione “Pour un oui ou pour un non” di Nathalie Sarraute, opera sull’incomunicabilità. Come possono le parole “non dette” o le intonazioni ambigue provocare malintesi e guastare definitivamente l’amicizia di due vecchi amici? La commedia è di Nathalie Sarraute, una delle più importanti scrittrici francesi della seconda metà del Novecento, che ha occupato un posto importante nell’alchimia tra teatro dell’assurdo e teatro del quotidiano. Due amici che si ritrovano dopo un non motivato distacco si interrogano sulle ragioni della loro separazione. Scopriranno che sono stati i silenzi tra le parole dette e le ambiguità delle “intonazioni” a deformare la loro comunicazione. “Per un sì o per un no” è quel nulla che può cambiare tutto, che provoca lacerazioni profonde, ferite insanabili.

