Ami mangiare il cioccolato: il segreto per non ingrassare è solo questo | Non te lo ha mai rivelato nessuno ma è la svolta

Svelato finalmente il trucco per mangiare il cioccolato senza mettere un grammo, è così che fanno anche le star.

Consumare dolciumi, torte, biscotti e gelati senza prendere peso è il sogno di tanti, soprattutto di chi non è stato così fortunato da nascere con un metabolismo veloce, e bruciare tutto quello che mangia. Per fortuna esiste un modo per renderlo realtà.

Chi ama mangiare il cioccolato, che sia fondente o al latte, finora ha dovuto fare i conti con la bilancia, ma da questo momento in poi potrà lasciarsi andare ai piaceri del palato.

I golosi faranno i salti di gioia: il desiderio di mangiare il cioccolato senza sensi di colpa per la linea può essere realizzato, a patto di conoscere un trucco. Anche se sembra proprio una magia in realtà è scienza. Scopriamo il segreto per non ingrassare a tavola con le leccornie dolci.

Mangiare il cioccolato, come fare a non ingrassare

Il segreto per mangiare il cioccolato senza ingrassare è innanzi tutto quello di ricordare che a farci mettere peso non è un pezzettino di torta, un biscotto o un quadratino del nostro cioccolato preferito. Sono altre le cause dell’aumento di peso e di cm. Mangiare il cioccolato non ci renderà grassi se ne assumiamo poco, e se sappiamo come bilanciare i nutrienti dei cibi che ingeriamo.

Per mantenere il peso o forma, o per dimagrire, è fondamentale nutrirsi seguendo un’alimentazione normo- calorica, che ci permette di non ingrassare, o ipocalorica, che ci fa perdere peso. Se la rispettiamo possiamo evitare di ingrassare, anche se continuiamo a mangiare il cioccolato, in ridotte quantità. Il problema però è che i dolci sono cibi palatabili a cui è difficile resistere, e che, inoltre, sono sempre fatti con ricette sbilanciate a favore degli zuccheri, dei grassi o dei carboidrati, ma che cosa succede se rispettiamo l’equilibrio dei macronutrienti? Ci viene in auto la biochimica.

Consumare dolci con l’aiuto della biochimica

Per mangiare il cioccolato e gli altri dolci senza ingrassare occorre realizzare ricette appositamente studiare per non innalzare la glicemia, i livello di zuccheri nel sangue, che è quello che causa l’aumento dell’insulina, e il conseguente accumulo di peso e di grasso. Si tratta di preparazioni dolci ma con un equilibrio tra i 3 nutrienti essenziali: carboidrati, proteine e grassi.

Nelle ricette di questo tipo al posto dello zucchero viene utilizzato il fruttosio, lo zucchero naturale della frutta, e al posto della farina 00 quella realizzata con la frutta secca. Mangiare il cioccolato e i dolciumi fatti così, aiuta a controllare molto meglio il peso corporeo rispetto a consumare dolci tradizionali.