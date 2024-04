Trasporti Roma. Metro A dall’8 aprile chiusura alle 21, e attenzione allo sciopero dell’11 aprile

Il Sindaco di Roma, Roberto Gualtieri e Atac, l’azienda capitolina deputata al Trasporto locale, hanno annunciato la ripresa dei lavori sulla Metro A, che prevedono la chiusura anticipata alle 21:00 della linea a partire dall’8 aprile fino al 5 dicembre e anche la chiusura per restyling di tre stazioni.

Linea sostitutiva MA

L’obiettivo della chiusura anticipata, è agevolare i lavori di sostituzione dei binari lungo la tratta Ottaviano-Battistini, consentendo agli operai di svolgere le loro attività, spostando i materiali dal deposito e per il deposito in modo efficiente e sicuro. Per mitigare i disagi, Atac prevede di attivare una linea sostitutiva MA con 76 vetture dalle 21:00 alle 23:30, seguita dalla linea notturna nMA.

Tre stazioni linea A chiuse

Oltre alla riduzione degli orari di servizio, tre stazioni lungo la linea A verranno temporaneamente chiuse per lavori di rifacimento e restyling. La stazione Vittorio Emanuele sarà sospesa dal 8 aprile al 30 giugno per la revisione delle scale mobili, mentre la stazione Spagna e Ottaviano subiranno chiusure rispettivamente dal 15 luglio al 3 ottobre e dal 22 luglio al 9 settembre per interventi di restyling.

Utilizzare le stazioni più vicine

Questi interventi rientrano in un piano di ammodernamento più ampio, che in futuro coinvolgerà anche le stazioni di Cipro e San Giovanni, inclusa l’apertura del nodo di scambio diretto con la Metro C. Durante questo periodo di chiusura, si potrà fare affidamento sulle stazioni più vicine, come Manzoni, Barberini e Lepanto, per garantire la continuità del servizio di trasporto pubblico.

Sciopero Trasporti

I Sindacati CGIL e UIL hanno proclamato uno sciopero multisettoriale per giovedì 11 aprile, coinvolgendo anche il trasporto pubblico di Roma e del Lazio. L’agitazione coinvolgerà diversi settori e anche le aziende di trasporto pubblico, tra cui Atac, Cotral e Trenitalia.

Le modalità di svolgimento indicano orari precisi in cui i servizi potrebbero essere interrotti:

Atac e la rete bus periferica di Roma vedranno un servizio a rischio dalle 20:00 alla mezzanotte, mentre Cotral e Astral potrebbero subire interruzioni dalle 13:00 alle 17:00. Trenitalia, invece, rischia interruzioni dalle 9:01 alle 13:00, interessando anche le Frecce e gli Intercity, sebbene siano previsti treni essenziali dalle 6:00 alle 9:00.

Le motivazioni alla base dello sciopero sono: la sicurezza sul lavoro, una riforma fiscale equa e un nuovo approccio sociale e imprenditoriale.

(Trasporto pubblico di Roma e del Lazio, le ultime di Andrea Castano, blogger di Odissea Quotidiana)