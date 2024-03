Anagni, 12enne aggredito come Willy: il Sindaco Natalia spiega cosa farà per contrastare il fenomeno

«Ieri sera un fatto increscioso e gravissimo è accaduto ad Anagni: un ragazzo di 12 anni è stato brutalmente aggredito da un gruppo di bulli e ora si trova a Roma, in attesa di intervento per le multiple fratture riportate al volto». Con queste parole inizia il lungo post di solidarietà del Sindaco di Anagni, Daniele Natalia che prende posizione in maniera netta sui fatti gravissimi accaduti nella scorsa notte nella sua città.

Un ragazzo di appena dodici anni, picchiato a sangue dal branco, lasciato a terra con numerose fratture in tutto il corpo, con un pretesto. Un’aggressione in piena regola che solo per pura fortuna non è finita come la storia di Willy Monteiro Duarte.

L’aggressione in piazza e poi la corsa verso il Gemelli

Sono circa le 19:00 di sabato 9 marzo a Piazza Cavour di Anagni quando un gruppo di bulli che da tempo aveva preso di mira il giovane, ha iniziato a spintonarlo e aggredirlo. Il dodicenne è caduto ma nessuno dei suoi aggressori ha smesso di picchiarlo, anzi hanno infierito sul ragazzo ormai a terra. Esattamente come è successo a Willy. A soccorrere il ragazzino, due turisti che hanno prontamente offerto aiuto alla vittima. Immediati i soccorsi ed il trasferimento al Policlinico Gemelli di Roma dove il ragazzo è stato sottoposto agli accertamenti. Per fortuna, fa sapere la mamma, non risulta trauma cranico e lesioni interne.

Sul corpo, diverse fratture e la rottura dei denti dell’arcata superiore per i colpi ricevuti. I genitori del dodicenne hanno annunciato di voler procedere con la denuncia e hanno incassato la collaborazione del primo cittadino, il quale con il lungo post su Facebook annuncia di voler interessare i Servizi Sociali.

“È la prima volta ma non va sottovalutata”

Raggiunto telefonicamente, il primo cittadino conferma la gravità e la solidarietà della vicenda.

Signor Sindaco, episodi di questo genere sono nuovi ad Anagni?

Sicuramente è un brutto episodio, ma vorrei specificare che si tratta di un fatto specifico, isolato ed è necessario non generalizzare. Fortunatamente non abbiamo registrato casi simili prima di questo. Ma proprio perché è la prima volta ho intenzione, come Sindaco della mia comunità, di dare evidenza particolare al caso soprattutto in relazione alle attività da intraprendere per evitare che possa accadere di nuovo.

Pensa di contrastare e prevenire il fenomeno?

Innanzitutto da stamattina attiveremo i Servizi Sociali, perché mi è stato riportato, a seguito del gravissimo episodio, che molte altre famiglie hanno figli che si sono trovati vittime di questi “attacchi”, seppur meno gravi per fortuna, da parte dei medesimi soggetti.

Sapete chi sono gli aggressori?

Si tratta di due fratelli, il maggiore dei due sarebbe il responsabile del reato di lesioni. Ci tengo a sottolineare che di questo parliamo, di reati gravi per i quali anche la famiglia (della vittima ndr) è intenzionata a procedere per le vie legali. Spetta quindi al Tribunale dei minori stabilire la giusta pena.

“Dove un genitore non riesce, è giusto che l’Istituzione intervenga”

In che modo interverrà come Primo cittadino nella vicenda?

Come dicevo, questa mattina stessa (11/03) attiverò i servizi sociali. Non è la prima volta infatti che questi due ragazzi si rendono protagonisti di episodi di violenza, anche se meno grave. Dunque è giusto che se un genitore non può, non riesce, non vuole redarguire nel giusto modo il proprio figlio o a fare bene il genitore; è giusto che intervenga l’Istituzione e che si sostituisca anche al genitore stesso.

Andrà nelle scuole?

Vorrei che Alessandro, quando si sarà rimesso, divenga testimonial dell’atto di aggressione e bullismo. Farò una serie di azioni a tappeto in tutte le scuole, soprattutto medie e superiori per portare alla luce non solo le drammaticità che sono emerse in questo caso ma soprattutto le conseguenze che chi compie gesti del genere deve subire. Farò una serie di provvedimenti cautelativi, in sinergia con il comandante della polizia locale, proprio per evitare il ripetersi di tali episodi.

