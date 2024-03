Palestrina, vinti 22.500 euro al gioco del Lotto

La dea bendata ha baciato la città di Palestrina, a pochi chilometri dalla Capitale, sede del Santuario della Fortuna Primigenia, un importante complesso sacro dedicato alla dea Fortuna della città di Praeneste, oggi Palestrina. Il Santuario ha portato fortuna a un giocatore locale del Lotto che ha portato a casa nell’estrazione di sabato 9 marzo, nientemeno che 22.500 euro grazie al terno 12-20-21 sulla ruota di Palermo.

Non è la prima volta che il gioco del Lotto dispensa vincite importanti alla città di Palestrina; solo un anno fa, quattro appassionati del gioco vinsero ben 16 milioni e 800 mila euro al Superenalotto; e nel 2016 furono vinti 3 milioni e mezzo di euro con un “5 stella” sempre al Superenalotto.

10eLotto, a Roma vincite per 100 mila euro

Festa grande anche nella Capitale, grazie al 10eLotto. A Roma 50 mila euro è il montepremi portato a casa con un "9 Oro" in un'estrazione frequente. Da segnalare anche una vincita da 30 mila euro grazie a un "8 Oro" in un'estrazione frequente, e una vincita da 20 mila euro in seguito a un "5 Oro" in un'estrazione istantanea. Vinti anche 10 mila euro a Lenola, in provincia di Latina.

L’ultimo concorso del 10eLotto ha distribuito 13 milioni di euro, per un totale di 783 euro da inizio anno, scrive l’Agipronews.

*Foto di Adriano Di Benedetto

