Anagni, incidente mortale: perde la vita una ragazza di 26 anni

Una giovane di Anagni, 26 anni, è morta questa notte a causa di un incidente stradale che si è verificato sulla via Casilina, in territorio di Anagni. Il tragico sinistro si è verificato intorno all’una di notte tra domenica 27 e lunedì 28 novembre. Ancora non sono note alla stampa le generalità della vittima.

L’impatto ha visto coinvolte due auto, entrambe distrutte. Sul posto carabinieri, operatori sanitari del 118 e i vigili del fuoco del turno B di Fiuggi. Questo tratto stradale è tristemente famoso, al bivio per la ex Winchester, per aver già fatto da sfondo a drammi stradali come questo.

