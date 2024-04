Andrea Giambruno, che fine ha fatto dopo il divorzio dalla Meloni: oggi campa solo così

Per Andrea Giambruno è cambiato tutto: ecco cosa fa oggi.

Classe 1981, Andrea Giambruno è un giornalista e conduttore televisivo italiano. Dopo gli studi all’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano, dove si è laureato in Storia e Filosofia, ha iniziato a lavorare su Telenova, dove ha mosso i suoi primi passi televisivi.

Nel 2009 passa quindi a Mediaset e qui si specializza soprattutto come autore e conduttori di programmi politici e sociali come Matrix, Quinta Colonna, Mattino Cinque o Studio Aperto. Negli ultimi anni, però, è finito alla ribalta delle cronache per via della sua relazione con Giorgia Meloni.

Giambruno e l’attuale Premier, infatti, sono stati insieme dal 2014 al 2023 ed hanno dato vita anche a una bambina, Ginevra. L’anno scorso, però, i due hanno annunciato la fine della loro relazione e, da questo momento, le due vite hanno preso percorsi molto diversi. Ecco quindi cosa fa oggi Andrea Giambruno che, nell’ultimo anno, ha vissuto turbolenze non solo sentimentali ma anche professionali.

Andrea Giambruno, è cambiato tutto

Nel 2023, dopo vari anni di lavoro come autore del medesimo programma, Andrea Giambruno ha ottenuto il posto da conduttore della rubrica del TG4 Diario del giorno. Ad ottobre del medesimo anno, però, è stato costretto a rinunciare al ruolo a causa di alcuni fuorionda, mandati in onda da Striscia la Notizia, nei quali si sentivano commenti dichiaratamente sessisti e volgari nei confronti di alcune colleghe.

Nel giro di un mese, quindi, Andrea Giambruno ha perso sia l’amore che il lavoro, trovandosi a dover ripartire praticamente da zero. A partire da gennaio di quest’anno, però, sembra che il giornalista sia riuscito a prendersi di nuovo un po’ di spazio in Mediaset e che, almeno per il momento, stia per tornare come autore di alcuni programmi della rete.

Nessun ruolo da protagonista

Per il momento, quindi, sembra che Mediaset non voglia ancora “premiare” Andrea Giambruno con un ruolo da protagonista e cioè da conduttore, preferendo per lui una posizione più defilata dietro le quinte. A concordare con i vertici Mediaset anche la Meloni che, secondo alcune indiscrezioni, pare che sia contenta che l’ex compagno e padre di sua figlia abbia un ruolo che lo metta meno in primo piano. Tra i due, tra l’altro, sembra che siano rimasti ottimi rapporti: chissà che un giorno li rivedremo insieme.