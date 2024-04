“Alla fine non ce l’ha fatta”: l’ex di Belen Rodriguez non meritava una fine così | Cos’è successo

Nelle scorse ore è emerso un retroscena inaspettato, e la verità sull’ex partner di Belen Rodriguez: incredibile vedere che fine ha fatto.

L’uomo che le ha regalato la gioia di diventare mamma ora non fa più parte della sua vita, e intanto, a quanto pare, è tornato alle origini.

La bravissima e bellissima showgirl, modella, conduttrice e imprenditrice argentina ha avuto un passato sentimentale burrascoso, e, secondo alcuni, caratterizzato anche dalla presenza di qualcuno che ha voluto sfruttare la sua grande popolarità e visibilità mediatica per un proprio tornaconto personale. A distanza di tempo però i nodi sembrano tornati al pettine.

Ecco come sta l’ex di Belen Rodriguez dopo il loro addio. Nessuno avrebbe immaginato una fine simile!

Belen Rodriguez, il ritorno alle origini dell’ex della showgirl argentina

Belen Rodriguez ha un passato sentimentale burrascoso alle spalle, dopo la storia d’amore con Fabrizio Corona infatti, ha incontrato Stefano De Martino, e i due sono convolati a nozze quasi subito perché tra di loro è scattata una passione e una complicità particolare. Tuttavia il matrimonio è stato alquanto travagliato, e connotato da tantissimi tira e molla. L’ultimo, avvenuto poco meno di un anno fa, sembrerebbe quello definitivo.

Durante i momenti in cui hanno messo in pausa il loro rapporto di coppia, sia Stefano De Martino che Belen Rodriguez hanno avuto altri partner, e la showgirl è stata legata ad Antonino Spinalbese, l’hair stylist per il quale ha perso la testa. Il loro rapporto è durato un paio d’anni ed è stato reso ancor più importante dalla nascita di una figlia, la bellissima Luna Marie. Adesso Belen Rodriguez, almeno ufficialmente, è single e il suo ex partner che era stato in qualche modo accusato di aver sfruttato la notorietà della modella argentina per il proprio tornaconto personale, è protagonista di un autentico ritorno alle origini, ma scopriamo che cosa sta accadendo.

Che fine ha fatto Antonino Spinalbese

Antonino Spinalbese sembra aver fatto una brutta fine, o meglio, questo è quello che ha scritto il noto esperto di gossip, famoso sui canali social come l’Investigatore social. Alessandro Rosica infatti, ha pubblicato sulla sua pagina ufficiale un degli scatti dell’ex fidanzato di Belen Rodriguez, con una didascalia abbastanza esplicita: “Abbassa la cresta e torna a fare il parrucchiere”.

L’Investigatore social ha anche aggiunto: “Le ha provate tutte per non lavorare, ma alla fine non ce l’ha fatta”. Le sue parole, pungenti e dure, rappresentano l’opinione di chi, quando ha visto Antonino entrare nella casa del Grande Fratello Vip 7 lo scorso anno, ha pensato che stesse provando a farsi largo nel mondo dello spettacolo, percorrendo la corsia preferenziale della notorietà di Belen Rodriguez, senza però riuscire ad ottenere il successo sperato.