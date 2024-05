Angelina Mango, l’arte e il successo è davvero un gene di famiglia: anche il fratello lo conoscete tutti

Ecco chi è il fratello di Angelina Mango: di certo ne avrai già sentito parlare spesso, è davvero famosissimo.

Entrambi sono figli di del compianto Pino Mango e della cantautrice Laura Valente, del gruppo musicale Matia Bazar.

Tutti conoscono Angelina Mango, soprattutto dal momento in cui è entrata nella scuola più ambita d’Italia, e da quando un anno dopo è salita sul Palco del Teatro Ariston e ha intonato per la prima volta La Noia, il brano che ha vinto il 74esimo Festival di Sanremo, ma non tutti sanno che ha un fratello con il qual condivide la passione per la musica.

L’ex allieva del programma di Canale 5, Amici di Maria De Filippi, che ha vinto l’ultimo Festival della canzone italiana, ha un fratello più grande. Scopriamo come si chiama e di che cosa si occupa.

Angelina Mango, chi è il fratello maggiore famoso quanto lei

Angelina Mango ha un fratello maggiore, primogenito del compianto Pino Mango e di Laura Valente, del gruppo musicale Matia Bazar. Entrambi i figli dei due talenti della musica hanno sempre avuto una passione per l’arte. Angelina Mango ha sviluppato la stessa propensione musicale tramandata dai suoi genitori. Il fratello più grande di Angelina invece prima si è approcciato alla danza, che ha coltivato con dedizione per 10 anni, e poi ha abbracciato anche lui la musica. I due hanno anche collaborato più volte.

Insomma, l’arte e il successo per loro è dono genetico, un regalo di famiglia: il fratello di certo lo conosci già: il suo nome è Filippo Mango. Scopriamo chi è, quanti anni ha, che rapporto hanno i due fratelli Mango, e di che cosa si occupa nella vita.

Tutto su Filippo Mango, figlio di Pino Mango e Laura Valente

Filippo Mango è nato nel 1995 ed è un batterista professionista. Spesso ha collaborato con suo padre, scomparso nel 2014, e, in questi ultimi anni, ha lavorato a stretto contatto con sua sorella Angelina Mango. Tanto è vero che La Noia, l’ultimo brano inedito di Angelina Mango, con cui ha vinto il 74esimo Festival di Sanremo, è stato arrangiato ed orchestrato proprio da Filippo Mango, in collaborazione con la sorella, e con i musicisti Carmelo Patti e Giovanni Pallotti.

Angelina Mango e suo fratello Filippo hanno davvero un ottimo rapporto, e sono molto legati. Angelina durante l’esperienza tra i banchi di Amici l’ha ringraziato spesso, e in diverse occasioni lo ha anche menzionato nelle didascalie dei contenuti che pubblica su Instagram.Il loro è un legame speciale, prima che un sodalizio artistico di grande successo.