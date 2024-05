Disgrazia per il vincitore di Amici: accaduto tutto nella notte | Situazione tristissima

L’ex allievo della scuola di Amici è stato vittima di un evento drammatico, che lo ha sorpreso nel cuore della notte.

L’appello del cantante arrivato nelle scorse ore ha lasciato letteralmente senza parole tutti i fan: ecco che cosa è successo.

Il vincitore del talent show di canale 5, diventato una delle voci italiane più apprezzata ha dovuto affrontare un vero e proprio dramma. Dalle sue parole emerge tutta la rabbia per quello che è accaduto.

Per aiutarlo sono dovute intervenire tempestivamente anche le forze dell’ordine: ora scopriamo perché il vincitore di Amici è addolorato e furibondo.

Amici, il vincitore del talent show di canale 5 è stato protagonista di un triste episodio

Di certo se siete appassionati di musica italiana, o se avete seguito il programma Amici di Maria De Filippi in passato, allora saprete bene che alcuni anni fa al talent show è approdato un trio di cantanti talentuosi, originari della città di Napoli. Si tratta di Antonio Fiordispino, frontman e chitarrista, Alex Fiordispino batterista e del bassista Dario Iaculli.

Allora era il 2015, il trio ha trionfato al talent show condotto da Maria De Filippi, e in seguito ha continuato a riscuotere tantissimo successo nel panorama musicale italiano e non, aggiudicandosi il premio Wind Music Awards, il Kids Choice Awords, un MTV Awords e perfino un Premio Lunezia. Loro sono gli amatissimi The Kolors, e il chitarrista e cantante di cui parliamo in arte si chiama Stash. Proprio Stash nelle scorse ore ha pubblicato un messaggio drammatico. Scopriamo che cosa è successo al vincitore di Amici.

Il messaggio che ha commosso tutti i fan affezionati all’ex allievo di Mediaset

Il frontman dei The Kolors ha si è scusato per l’assenza di questi giorni, che aveva allarmato i suoi affezionati fan, e ha spiegato di essere stato vittima di un furto nel suo appartamento, dove vive assieme alla moglie e alle sue due bambine. Il cantante poi ha ringraziato le forze dell’ordine che sono intervenute tempestivamente, e ha spiegato che è stato assente dei canali social perché si è dovuto occupare del furto e ha dovuto fare tutte le denunce del caso.

Nonostante il triste episodio, l’ex allievo di Amici ha concluso il suo messaggio ringraziando tutti gli ascoltatori che stanno apprezzando il suo ultimo inedito. Dopo il triste evento di cui è stato vittima, sembra frutto dell’ironia della sorte il fatto che il titolo del nuovo pezzo musicale di Stash sia proprio Karma. Con queste parole ha tranquillizzato la fanbase.