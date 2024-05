Salvo Sottile, chi è la nuova compagna: pezzo grosso della politica | Sbuca la piccante rivelazione

A quanto pare il conduttore ha ormai dimenticato per sempre la giornalista Sarah Varretto: ecco con chi è appena stato pizzicato.

Ora non ci sono più scuse per il famoso giornalista palermitano di Farwest, il rumors è confermato e le immagini parlano chiaro. La nuova fiamma è più famosa di lui.

Dopo l’annuncio del divorzio dalla giornalista che gli ha donato la gioia di diventare padre di Giuseppe e Maya, non si è parlato più della vita privata di Salvo Sottile. Ora però i riflettori si sono riaccesi, perché il giornalista rai ha ritrovato la gioia dell’amore tra le braccia di una donna molto famosa che fa parte del mondo della politica italiana.

I paparazzi del noto magazine italiano hanno portato a galla tutta la verità nelle scorse ore. Scopriamo chi è la nuova compagna del noto volto televisivo di mamma Rai Salvo Sottile.

Salvo Sottile, il conduttore Rai beccato in scooter con la famosa politica italiana

Salvo Sottile, affermato giornalista, conduttore televisivo e scrittore, per tanti anni è stato sposato ad una sua collega, nome famoso della carta stampa, Sarah Varretta. I due sono convolati a nozze nel nel 2004, hanno avuto due splendidi figli, Giuseppe e Maya, nati rispettivamente nel 2004 e nel 2010. Salvo Sottile e Sarah Varretta poi però nel 2019 hanno deciso di separarsi. I motivi del loro addio, dopo la decisione ufficiale di separarsi, non sono stati resi noti.

Da allora non sono emerse ulteriori informazioni sulla vita privata di Salvo Sottile, ma ora è venuto a galla uno scoop eclatante. Il conduttore e giornalista RAI ha una nuova fiamma. La sua compagna è molto famosa, e di certo ne avrete sentito parlare. Scopriamo di chi si tratta.

Chi è la nuova compagna del giornalista Rai

La nuova fiamma del conduttore di Servizio Pubblico è Lucia Borgonzoni, senatrice della Lega e Sottosegretario del ministero della Cultura. Le voci di una presunta storia d’amore tra Salvo Sottile e la nota politica italiana erano circolate per la prima volta a fine febbraio 2023, quando la redazione de Il Messaggero aveva comunicato della possibile laison.

Il celebre volto Rai e Lucia Borgonzoni erano stati paparazzi assieme già la scorsa estate, quando, erano stati entrambi ospiti del Forte Village di Santa Margherita di Pula, a Cagliari, ed erano stati beccati mentre si rilassavano insieme in piscina nella famosa location dell’isola sarda. Ora però è arrivata la conferma: i due sono stati fotografati dai paparazzi del periodico Diva e Donna. Dalle foto inedite si nota che passeggiano e vanno in scooter assieme, come una qualunque coppia ufficiale.