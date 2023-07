Anzio, inaugurato stabilimento per diversamente abili

Un’iniziativa lodevole da mettere in evidenza, un’idea che oggi, 11 luglio 2023, si è concretizzata con l’inaugurazione dello stabilimento balneare per diversamente abili sul lungomare Mallozzi ad Anzio, in provincia di Roma.

Tante le istituzioni presenti che hanno apprezzato l’iniziativa: il Presidente del Consiglio regionale del Lazio Antonello Aurigemma, l’Assessore regionale ai Servizi Sociali Massimiliano Maselli, l’Assessore alla Cultura Simona Baldassarre. Non è mancato il saluto del Capo della Segreteria Tecnica del Ministro della Salute Marco Mattei e diversi Sindaci del territorio.

Presente anche il Senatore della Repubblica Marco Silvestroni, da sempre sensibile e partecipe alle iniziative di carattere sociale. L‘arenile in concessione alla Asl Roma 6 è uno spazio dove le persone con disabilità e i loro familiari possono sentirsi sicuri, sereni e protetti in quanto è previsto anche il servizio di primo soccorso e salvataggio.

“Un nuovo modello di inclusione”

Questa buona pratica è stata definita dal Commissario Straordinario della Asl Roma 6 Francesco Marchitelli “un nuovo modello d’inclusione”: “Nell’ultimo anno abbiamo accolto 8 mila 200 persone. Noi ci sforziamo ogni giorno di includere e non solo attraverso questo progetto ma mettendo in piedi una serie di iniziative sul territorio”.

L’iniziativa è frutto di una collaborazione tra l’Asl Roma 6, il Comune di Anzio e la Cooperativa Alteya che si occupa anche della gestione dell’arenile. (Com/Red/Dire)

