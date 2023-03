Comune di Roma. Piano Assunzioni 2023, tutti i numeri e profili professionali

Ecco i numeri del piano assunzioni 2023 del Comune di Roma: 60 funzionari economici, 400 tra insegnanti scuola dell’infanzia e educatore asilo nido, 150 funzionari amministrativi, 349 istruttori amministrativi, 214 assistenti sociali, 30 psicologi, 30 funzionari Servizi Educativi. È quanto ha fatto sapere il Comune di Roma. Sono poi previste 2 procedure di stabilizzazione delle mobilità in entrata in vari profili professionali, 3 riassunzioni (2 insegnanti e 1 Funzionario Biblioteche) e saranno poi assunti anche 20 operatori Servizi Ambientali, 10 funzionari Archivio Storico, 115 funzionari tecnici a tempo determinato per le attività legate al PNRR, 5 autisti (scorrimento graduatoria del Centro per l’Impiego), 10 tra funzionari e istruttori con profili da definire e un istruttore per i Servizi Informatici e Telematici. In totale 2023 dipendenti.

Con quali risorse avverranno le assunzioni?

Con quali risorse avveranno le assunzioni? 837 saranno assunti con fondi di bilancio di Roma Capitale, 447 con fondi PON Povertà e altri fondi Sociale, 115 con fondi PNRR. Con questi nuneri si arriva ad un totale di 1399 a cui si devono aggiungere 31 funzionari amministrativi, 33 istruttori amministrativi, 16 insegnanti della scuola dell’infanzia, 17 educatrici di asilo nido, 1 funzionario dei servizi educativi e 3 dirigenti amministrativi come completamento del piano assunzionale 2022 per la sostituzione dei rinunciatari.

Per un totale complessivo di 1.500 persone nel 2023. Accanto all’assunzione del personale non dirigente è previsto il reclutamento di 26 nuovi dirigenti. Nello stesso piano assunzionale si introducono anche azioni di valorizzazione del personale, da concordare con le organizzazioni sindacali, per l’avanzamento di carriera che riguarderanno circa 2000 dipendenti interni all’ente.

Agenti Polizia Locale

Il nuovo Piano in approvazione, oltre a prevedere l’ingresso di 1.500 nuovi dipendenti, ci dà la possibilità di bandire il concorso per l’assunzione di 800 agenti di Polizia Locale che porteremo a termine entro l’anno, con l’obiettivo di inserire nei territori i nuovi agenti già nei primi mesi del 2024. (Zap/Dire)

