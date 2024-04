Palio di Artena, concorso per l’ideazione e la realizzazione dello stendardo del Palio 2024

L’Ente Palio di Artena, ha indetto il Concorso per l’ideazione e la realizzazione dello stendardo del Palio 2024. Il concorso, a partecipazione gratuita, è aperto ad artisti, anche non professionisti, che abbiano compiuto 18 anni di età residenti ad Artena. All’artista vincitore verrà assegnato un premio di Euro 800. Lo stendardo sarà poi assegnato alla Contrada vincitrice della 31esima edizione del Palio delle Contrade Città di Artena.

I candidati dovranno iscriversi a partecipare al presente bando inviando copia dell’allegata scheda di partecipazione debitamente compilata a questo indirizzo e-mail entro e non oltre il 16 aprile 2024. Il plico contenente il bozzetto, dovrà essere consegnato negli orari di apertura presso l’ufficio protocollo del Comune di Artena, che provvederà a raccogliere gli elaborati, entro e non oltre il 9 maggio 2024.

La Giuria, dopo attenta valutazione, proclamerà il vincitore del concorso, entro e non oltre il 16 maggio 2024. Tutti gli elaborati pervenuti saranno sottoposti a insindacabile giudizio della Giuria, composta dal Presidente dell’Ente Palio, i 10 Presidenti di Contrada e i 10 Mastri di Contrada. La Giuria si riserva la possibilità di chiedere all’autore vincitore alcune modifiche o migliorie ritenute appropriate per la realizzazione finale dello Stendardo del Palio. Qualora l’artista non intenda aderire a tali istanze, lo stesso sarà escluso dal concorso e si procederà ad aggiudicare il riconoscimento al concorrente successivo nella classifica.

La consegna dello Stendardo del Palio dovrà essere effettuata, inderogabilmente, entro e non oltre, il 27 giungo 2024. Qualora, l’opera non sia realizzata entro tale termine, l’artista vincitore non avrà diritto al premio. Lo Stendardo dovrà essere consegnato a cura del vincitore del concorso, mentre rimangono in carico all’Ente Palio la realizzazione e il sistema delle aste di sostegno per lo stesso.

Il Regolamento completo, la scheda di partecipazione e il bando del concorso è possibile scaricarli inquadrando il QR Code della locandina.