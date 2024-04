Artena, Ilenia Vicidomini si candida sindaco. E’ la vera novità delle elezioni: “Una città con un grande potenziale, va sprigionato”

Conto di contribuire a trasformare Artena attraverso la mia preparazione verso temi come la legalità, l’organizzazione, la sicurezza, la salute e l’ambiente

Per chi non mi conoscesse sono Ilenia Vicidomini ho 28 anni, attualmente Ispettore della Polizia di Stato, da 25 anni risiedo sul territorio e la mia vita si è svolta e si svolge ad Artena, perché qui c’è tutto quello che mi riguarda: le amicizie, la famiglia e il lavoro.

Prima di parlare delle mie esperienze lavorative e dei miei progetti vorrei dirvi il primo motivo che mi ha spinto ad essere qui. In realtà è un sentimento, la gratitudine.

Qualche anno fa iniziavo la mia carriera e mentre tutti mi sbattevano le porte in faccia qui ad Artena mi venivano aperte dalla piccola realtà imprenditoriale alla più grande. Questo mi ha permesso di crescere sia a livello personale sia professionale e “dalla figlia di” mi sono affermata come Ilenia, ragazza prima e donna oggi dal carattere leale, umile, tenace e intraprendere. Valori che vorrei trasmettere alla comunità insieme al coraggio e alla dedizione al lavoro che mi appartengono.

Sono un ispettore tecnico della polizia di stato, laureata in tecniche della prevenzione nell’ambiente e nei luoghi di lavoro e magistrale in scienze delle professioni sanitarie della prevenzione. Inoltre sto conseguendo un master in Hse manager esperto.

Nel mio percorso ho avuto il piacere di fare una bellissima esperienza presso il comune di Valmontone, mi sono occupata di salute e sicurezza in ambito agricolo, alimentare, ricettivo ed edile. La mia ultima esperienza lavorativa si sta svolgendo a Milano in veste di ispettore tecnico della polizia di stato dove sto avendo modo di riflettere e apprendere alcuni aspetti di una città che funziona.

La candidatura di Ilenia Vicidomini

Con la mia candidatura spero di contribuire alla trasformazione della città. Attraverso la mia preparazione e sensibilità verso temi come la legalità, l’organizzazione, la sicurezza, la salute e l’ambiente. Inoltre il mio impegno per la città sarà a tempo pieno in quanto il mio lavoro attuale mi permetterà di dedicarmi totalmente all’incarico.

Il progetto da sindaco

Il mio è un progetto di trasformazione. Artena è un città con un grande potenziale, per molti anni allo stato latente, questo è il momento di sprigionarlo. Ricca di storia e tradizioni, in posizione strategica, a due passi dalla Capitale e dal litorale Laziale al punto che è stata scelta da molti volti pubblici come dimora, a dimostrazione che è una città che sa accogliere. Il gruppo che sto costituendo sarà formato da persone di esperienza della politica artenese e da menti fresche al fine di farci guidare e ripartire dalle grandi potenzialità esistenti.

Sappiamo tutti dei problemi finanziari e non solo, il nostro obbiettivo è iniziare da quello che esiste, migliorarlo e potenziarlo. Investire sullo sviluppo economico, sanitario, turistico e agro-alimentare che dovranno diventare ciò che contraddistinguerà la nostra città.

Chi sarà con noi sarà protagonista di un progetto inclusivo di trasformazione perché come ci ha insegnato il biologo Charles Darwin: “Non è la più forte delle specie che sopravvive, né la più intelligente, ma quella più reattiva ai cambiamenti”. E noi siamo pronti al cambiamento, insieme. Perché solo uniti possiamo fare la differenza.