Gianni Petrucci, l’incidente prima di ricevere un premio. Il sindaco di Valmontone: “Sta meglio, presto in piedi”

Gianni Petrucci sta meglio. Il presidente della Federazione Italiana Pallacanestro, che in precedenza aveva ricoperto per quattro mandati consecutivi il ruolo di presidente del Coni, è rimasto vittima di un incidente stradale a Valmontone, vicino alla sua abitazione che è posta su uno dei colli della cittadina casilina. E’ successo nel pomeriggio di sabato 6 aprile, mentre percorreva la strada in discesa che da Colle Pereto conduce sulla via Prenestina e da dove si sarebbe diretto verso il centro di Valmontone.

L’incidente su una strada scoscesa

Petrucci, originario di Valmontone, era alla guida della sua Maserati e accanto aveva la moglie Raffaela. Dietro di lui l’auto del fido amico e collaboratore Enzo Paolini che lo seguiva, anch’egli diretto verso il Teatro comunale dove il sindaco Veronica Bernabei e il vice sindaco Pierluigi Pizzuti, insieme al delegato allo sport Aurelio Sarnino e al vicepresidente del Valmontone Calcio Daniele Bonomo, organizzatori del premio “Valmontonesi d’Italia”, avrebbero dovuto consegnargli un riconoscimento per la sua impareggiabile carriera da dirigente sportivo, vanto dell’intera città.

Ad un certo punto Petrucci sarebbe uscito fuori strada, finendo in una scarpata con un volo di 8 metri. Da lì i soccorsi, le difficili operazioni di recupero dei 2 feriti, il trasferimento in ospedale, la preoccupazione per le condizioni di salute del presidente e di sua moglie.

Il sindaco di Valmontone: “Il presidente Petrucci sta bene”

Per fortuna, nulla di grave. Il sindaco di Valmontone Veronica Bernabei è sicura: “Il presidente Petrucci sta molto meglio, le microfratture si saneranno in breve tempo e noi siamo già pronti a consegnargli un attestato ufficiale di stima sconfinata e di ringraziamento per il sostegno e il valore in reputazione che in questi lunghi anni ha dato a Valmontone, città di cui è originaria la sua famiglia. Ne approfitto per fare gli auguri a lui e a sua moglie Raffaella”.

Anche Bruno Gentili, valmontonese di nascita, voce storica e impareggiabile della radio, Tutto il calcio minuto per minuto, e poi in Tv come Direttore di Rai Sport e narratore delle gesta della Nazionale di calcio dal 1982 al 2018 ha inviato, attraverso il nostro giornale, i suoi auguri al presidente Petrucci:

“Caro, carissimo Gianni, sono innanzitutto molto contento che ti stai riprendendo, però mi hai lasciato solo sul palco del Teatro di Valmontone, a ricevere un applauso che tu più di me, sicuramente avresti meritato. Ma tutti noi abbiamo trovato ugualmente il modo di celebrare la tua grande, infinita carriera, davvero inimitabile. La tua lungimiranza, la tua indiscutibile capacità di tessere fili sottili tra politica, sport e sociale, conservando sempre il senso dell’equilibrio e della misura. Un grande in bocca al lupo a te e alla tua dolcissima moglie”.