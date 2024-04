Roma. Metro A, nuovi ascensori alla stazione San Giovanni

L’accesso in banchina nelle stazioni metropolitane di Roma è sempre stato complicato, soprattutto per i passeggeri con difficoltà motorie

Dopo anni di attesa, la stazione San Giovanni della metro A si prepara a diventare accessibile anche per i passeggeri a mobilità ridotta grazie all’installazione di nuovi ascensori. Il progetto, che era stato annunciato nel 2019, finalmente prende vita dopo un lungo percorso amministrativo e tecnico.

Nel 2019, il progetto di installazione degli ascensori era stato annunciato dall’allora sindaca Virginia Raggi, ma l’avanzamento dei lavori era stato bloccato a causa di problemi tecnici legati agli standard antincendio.

Solo di recente, grazie ai finanziamenti del Giubileo e al cambio di amministrazione, è stato possibile sbloccare la situazione e avviare i lavori.

Una volta completati, gli ascensori collegheranno il piano tornelli con le banchine in direzione Anagnina e Battistini, inoltre, l’adeguamento antincendio consentirà di abbattere i diaframmi che separano i piani intermedi delle due linee, agevolando l’interscambio diretto tra le banchine, senza dover passare attraverso i tornelli.

Questo importante intervento non solo migliorerà la vita dei passeggeri a mobilità ridotta, ma renderà la stazione San Giovanni più moderna e funzionale, in linea con gli standard attuali del trasporto pubblico.

(In collaborazione con “Odissea Quotidiana”, il primo Blog dei trasporti della Capitale)

Accessibilità stazioni metro

Le pagine del sito ufficiale di Atac, mostrano lo stato dell’arte attuale della situazione. In verità, senza tema di essere smentiti, l’accessibilità delle stazioni metro delle linee A e B continua a presentare una sequela impressionante di malfunzionamenti, avarie, danni. Ascensori assenti, scale mobili fuori servizio, servoscale inutilizzabili. Rimane complicato l’accesso in banchina nelle stazioni metropolitane di Roma. Un problema che finisce per penalizzare soprattutto gli utenti più deboli, con difficoltà di deambulazione.

Metro A

Subaugusta, Cinecittà, Ponte Lungo, Furio Camillo, Manzoni: stazioni non accessibili con ascensori (fuori servizio per revisione);

Giulio Agricola: montascale fuori servizio;

Lucio Sestio: montascale fuori servizio;

Numidio Quadrato: montascale fuori servizio;



Porta Furba: montascale esterno fuori servizio;

Arco di Travertino: montascale fuori servizio;

Furio Camillo: ascensori interni fuori servizio;

Colli Albani: montascale fuori servizio;

Ottaviano: montascale fuori servizio;

Baldo degli Ubaldi: ascensori lato Cornelia/piazza Irnerio ed ascensore esterno fuori servizio.

A Termini il percorso dalla stazione metro alla superficie è possibile utilizzando gli ascensori delle FS che collegano il forum commerciale alla stazione ferroviaria.

Metro B

Conca D’Oro, Libia, Annibaliano: stazioni non accessibili con ascensori (ascensori fuori servizio per revisione/collaudo);

S.Maria del Soccorso: ascensori non attivi;

Quintiliani: ascensori fuori servizio, per sostituzione integrale;

Cavour: montascale direzione Laurentina non attivo;

Colosseo: montascale direzione Laurentina fuori servizio.

