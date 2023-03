Artena. Rinvenuto ordigno bellico in via Valle Santo Stefano, area transennata e transito vietato

Durante i lavori di scavo per il posizionamento di una nuova conduttura di acqua potabile, sull’incrocio di via Valle Santo Stefano e via Rose di Maggio, nei pressi del numero civico 17 di via Valle Santo Stefano ad Artena (Rm), gli operai di una ditta appaltatrice in favore dell’Acea hanno rinvenuto a circa 40 cm di profondità un ordigno bellico inesploso e in pessime condizioni della lunghezza di 31 cm. Il residuato bellico sarebbe un proiettile da mortaio. Il ritrovamento è avvenuto il giorno 15 marzo 2023.

Transito vietato ai veicoli in attesa della bonifica

I militari locali intervenuti con i tecnici del Comune di Artena hanno transennato via Valle Santo Stefano, vietando la circolazione dei veicoli, consentendo il solo passaggio pedonale e circoscrivendo il sito, messo così in sicurezza. Il ritrovamento è stato comunicato alla Prefettura e all’Esercito Italiano. Si resta in attesa della comunicazione della data in cui si effettueranno le operazioni di bonifica del residuo bellico con dissinesco e brillamento del proiettile ad opera degli artificieri dell’Esercito Italiano.

© Riproduzione riservata