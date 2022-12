Artena, Rita Cerasani ha presentato il suo libro di poesie “In Rima per caso”

Grande successo ad Artena, nel centro storico non carrozzabile più grande d’Europa, ha riscosso la sera dell’11 dicembre scorso, la presentazione del libro di poesie “In Rima per caso”, poesie inattese, di Rita Cerasani.

Artena, il centro storico dei record

Un centro storico singolare, città presepe esso stesso, con vicoli, stradine, piazzette caratteristiche, tutto acciottolato, illuminato da tante luci multicolori, fiori, decorazioni, in effetti un ambiente natalizio da fiaba. La presentazione si è svolta nell’ambito della manifestazione ‘Artena Città Presepe’ che è tornata dopo due anni (a causa della pandemia), a riproporre le cantine aperte per ospitare i Presepi, il villaggio di Babbo Natale, spettacoli itineranti, enogastronomia, concerti, il ‘Trenino Christmas Express’. Presentazione del libro all’interno della Chiesa di Santo Stefano, addobbata per l’occasione in tema natalizio e abbellita dagli abiti storici che vengono indossati ogni anno dagli artenesi e che sfilano per le vie della città durante la festa del Palio delle Contrade, che si svolge nei dieci giorni prima di Ferragosto.

La poetessa, presentata dal Professore Stefano Marafini, ha spiegato come, grazie alla conoscenza e alla vicinanza dei ‘Poeti Estinti’, sia giunta a comporre liriche in rima. Alcuni di essi erano presenti, venuti appositamente da Nettuno (Roma): il cofondatore Maurizio Stasi, il fotografo Roberto Faccenda, Paola Leoncini. ‘In Rima per caso’ tratta tre temi principali: poesie intimistiche, ricche di sentimento; quelle legate ai paesi cari al suo cuore (Pescasseroli, Venere dei Marsi, Nettuno, Artena); oppure nate in occasione di eventi tragici (violenza sulle donne, la morte di Willy Duarte Monteiro).

Rita Cerasani e i temi delle sue poesie

Rita Cerasani e Stefano Marafini ne hanno lette alcune, suscitando gli applausi dei presenti. La poetessa, auspicando che la lettura delle sue opere susciti gli stessi sentimenti, emozioni, commozioni con cui le ha composte, al termine ha ringraziato gli organizzatori che le hanno dato la possibilità di partecipare all’evento: il Presidente dell’Associazione ‘Rete Sociale’ Matteo Riccelli, il Presidente dell’Associazione ‘Artena Città Presepe’ Giuseppe Casiero, i collaboratori Roberto Pennacchi, Virginio Cece e Rinaldo.

Infine è stato offerto ai presenti un ottimo liquore preparato dall’autrice, che, essendo anche presepista, ha esposto alcuni suoi mini presepi nella Chiesa di Santa Croce, sempre nel centro storico di Artena, per cui vi invitiamo a visitarli perché rimarranno aperti fino all’8 gennaio 2023.

