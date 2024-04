Caffè, se lo bevi così ti accelera di molto il metabolismo: il segreto dei nutrizionisti

Se vuoi dimagrire e ami il caffè sei già a metà del percorso: fa perdere peso se bevuto così.

Il caffè è la bevanda più amata e più consumata al mondo, considerata, da tutti, esperti di alimentazione compresi, una delle bevande più light in assoluto, eppure non tutti sanno qual è il trucco per trasformare il caffè in un alleato della linea.

Si tratta di una bevanda priva di calorie, ma non basta sapere solo questo, devi anche sapere come quanto e quando bere la tua tazza di caffè quotidiana, se vuoi sfruttarlo come strumento per perdere i cm di troppo.

Ecco come consumare il caffè per perdere kg o grasso in eccesso: una volta che avrai scoperto questo trucco non lo abbandonerai mai più. Provare per credere.

Caffè, come trasformarlo in un valido alleato nella lotta contro il grasso in eccesso

Il caffè da sempre vince la battaglia con qualsiasi altra bevanda fredda o calda del globo. Infatti è una delle bevande più consumate al mondo, tant’è vero che si stima che le tazzine bevute ogni giorno siano circa 3,1 milioni. Questa informazione per noi italiani, affezionati da sempre alla moka, non è una novità forse, ma anche se se ne consuma così tanto, non tutti coloro che lo bevono sanno che può far perdere peso.

Per trasformare la tazzina di caffè quotidiana in uno strumento per perdere grasso o cm di troppo però occorre innanzi tutto conoscere le regole fondamentali per renderlo un alleato nel dimagrimento. Sono solo due, quindi prendi nota e non ti scoraggiare.

Le regole per sfruttare la bevanda più consumata al mondo per dimagrire

Se vuoi dimagrire bevendo caffè, dovresti innanzi tutto prendere la buona abitudine di bere il caffè senza zucchero. Il motivo è che ogni volta che sciogli una bustina, una zolletta, o un cucchiaino di zucchero nel caffè introduci circa 20 calorie. Se pensi a quanti caffè beviamo in un giorno, ti renderai conto subito di quanto possa aumentare in un gesto l’introito calorico giornaliero.

In secondo luogo, la cosa migliore da fare è berlo appena svegli e soprattutto amaro, perché è così che il caffè riesce davvero a sprigionare la sua capacità di accelerare il metabolismo di grassi e zuccheri. Il segreto è tutto racchiuso nella sostanza contenuta al suo interno, che fa bruciare di più, ovvero la caffeina che stimola lo smaltimento di lipidi, e attiva un particolare meccanismo che supporta il nostro organismo nella trasformazione dei grassi.