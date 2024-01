Ascolti tv, ‘Doc’ stravince: quasi 5,2 milioni di spettatori

(Adnkronos) – 'Doc – Nelle tue mani 3' su Rai1 ha stravinto gli ascolti della prima serata di ieri con 5.177.000 telespettatori e il 27,5% di share distanziando abbondantemente il secondo classificato, ossia 'Terra amara' che su Canale 5 ne ha totalizzati 2.948.000 con il 15,5%. Al terzo posto per numero di telespettatori c'è Italia 1 che con 'Non stop' ne ha ottenuti 995.000 con il 5% di share. Su Retequattro 'Dritto e Rovescio' è stato visto da 938.000 telespettatori pari al 6,3% mentre La7 con 'PiazzaPulita' ne ha conquistati 869.000 pari al 5,8% e Rai3 con 'Splendida cornice' ne ha raccolti 808.000 pari al 4,5% di share. Su Rai2 'Bad boys for life' ha interessato 520.000 telespettatori con il 2,7%, mentre Nove con 'Nove Comedy Club – Maurizio Battista in 'Do You Remember Me?'' ha segnato il 2,5% con 495.000 telespettatori. Tv8 chiude la classifica del prime time di ieri con 'Quelle brave ragazze 2', seguito da 398.000 telespettatori con l'1,9% di share. Nell'access prime time Rai1 ha vinto con 'Cinque Minuti', visto da 4.809.000 telespettatori con il 23% e, a seguire, 'Affari Tuoi' ha ottenuto 5.514.000 telespettatori con il 25,5% di share. Su Canale 5 'Striscia la notizia' ha registrato 3.699.000 telespettatori e il 17,1%. Anche nel preserale Rai1 domina con 'L'Eredità', che ha interessato 4.593.00 telespettatori con il 26,7%, mentre su Canale 5 'Avanti un altro!' ha totalizzato 3.582.000 telespettatori e il 21,7% di share. Nel complesso la comparazione delle reti generaliste Rai più RaiNews24 nei confronti delle generaliste Mediaset più TgCom24 vede, nell'intera giornata, la Rai al 30,9% con 2.668.000 telespettatori contro i 2.371.000 e il 27,5% di Mediaset e, in prima serata, la Rai sempre al 30,9% con 6.381.000 telespettatori e Mediaset al 27,6% con 5.710.000 telespettatori. —[email protected] (Web Info) Vuoi la tua pubblicità qui? Le pubblicità sostengono il servizio Vuoi la tua pubblicità qui? Le pubblicità sostengono il servizio Vuoi la tua pubblicità qui? Le pubblicità sostengono il servizio

