Rivoluzione WhatsApp, addio messaggi non visualizzati | Adesso bisogna rispondere a tutti

Sta per cominciare la rivoluzione di WhastApp che ti farà passare la voglia di utilizzare l’app di messaggistica istantanea.

Non avrai più scuse: d’ora in poi non esisterà più il non visualizzato: ecco perché non potrai continuare a dire che non hai letto i messaggi.

L’era delle chat non visualizzate, e delle ottime scuse utilizzate per non rispondere ai messaggi, o per prendere tempo prima di inviare una risposta, è ufficialmente finita.

Scopriamo che cosa sta cambiando e perché d’ora in avanti sarai costretto a rispondere a tutti, gruppi compresi, è finita la pacchia.

WhatsApp, la funzione che non ti permetterà più di dire che non hai letto i messaggi

WhatsApp è una delle App di messaggistica istantanea che ha avuto più successo al mondo, e oggi è utilizzata da milioni di persone perché offre tantissimi servizi, pensati per i privati e anche per le aziende. Da quando infatti è nata WhatsApp Business, sono a disposizione degli utenti tantissime features che riguardano l’e-commerce, le sponsorizzazioni, i messaggi di risposta automatica, simili a quelli inviati dalle email aziendali, e tante altre funzioni utili WhatsApp Web poi ha dato la possibilità a tanti di utilizzare WhatsApp da desktop per scambiarsi i file scrivere più agevolmente i messaggi istantanei e dunque oggi con strumenti imprescindibile per tanti basti pensare ai numeri di WhatsApp per rendersene conto: i 2 miliardi di utenti di WhatsApp in tutto il mondo, molti più di Telegram e Facebook Messenger.

Se da un lato WhatsApp è così utile, dall’altro lato è anche un modo per restare sempre connessi, il che presenta, chiaramente, anche un rovescio della medaglia. Ti sarà capitato senza dubbio di sentirti dire che non hai visualizzato dei messaggi, che non hai risposto per ore o, addirittura, per giorni, ma se fino ad ora hai potuto utilizzare la classica scusa “Non ho visto la chat”, adesso questa questa frase non sembrerà più molto plausibile. Scopriamo per quale motivo.

Finisce l’era del Non visualizzato

Il motivo è che WhatsApp ha sviluppato una nuova funzione che ti “obbliga” a visualizzare le chat. Dunque l’era del non visualizzato sta per finire, questo perché adesso l’App ha inserito i cosiddetti filtri. Questo vuol dire che accedendo all’applicazione nell’area superiore che si trova in alto si può scegliere tra tre diverse organizzazioni dei messaggi, e tra tre diversi filtri appunto.

I filtri saranno Gruppi, Tutte e Non lette. In Tutte i messaggi saranno disposti in ordine cronologico, dal più recente al meno recente, in Non lette verranno visualizzate invece solo le conversazioni che non sono state aperte e in Gruppi tutte le chat di gruppo, che saranno riunite sotto questo badge. Ciò vuol dire che l’unica soluzione per aggirare il visualizzato sarà leggere i messaggi dall’anteprima. Purtroppo però, come forse saprai, non è possibile visualizzare l’intero contenuto del testo.