Lavastoviglie, l’efficienza massima la raggiungi così | Inserisci dentro questo oggetto: piatti e bicchieri come nuovi

Con questo trucchetto, la tua lavastoviglie funzionerà in modo meraviglioso.

Sebbene i più tradizionalisti amino ancora lavare i piatti con spugna, detersivo e tanto olio di gomito, oggi come oggi in realtà la tecnologia ci viene incontro e, con la lavastoviglie, ci permette di lavare molti piatti e stoviglie contemporaneamente, andando a risparmiare acqua ed energia elettrica.

Per quanto si pensi che la lavastoviglie consumi più acqua di quella usata con il lavaggio tradizionale, di fatto non è così perché, grazie ai programmi ecologici e rispettosi dell’ambiente, sa dosare la giusta quantità di acqua e quindi adoperarne lo stretto necessario per i piatti presenti da lavare.

Oggi, però, vi parliamo di un trucchetto che potrebbe aiutarvi a rendere il lavaggio in lavastoviglie ancora più funzionale e pratico. Molte volte, infatti, capita che dopo un po’ di utilizzi i piatti e le stoviglie escano dall’elettrodomestico opachi e poco brillanti, solo apparentemente ancora sporchi. Con questo trucco, però, torneranno come nuovi: ecco in cosa consiste.

Lavastoviglie, scoprite questo trucchetto: è infallibile

Sono molti i metodi che si mettono in pratica per avere stoviglie pulite e brillanti. Oltre a quelli disponibili al supermercato, c’è poi tutta una schiera di trucchetti fai-da-te che costano pochissimo e che funzionano egregiamente: oltre al limone, al bicarbonato di sodio e all’aceto, un valido alleato è costituito dalla carta stagnola. Mettete una manciata di bicarbonato per il lavaggio in lavastoviglie in un foglio di carta stagnola, chiudetelo e posizionatelo nel cestello delle posate.

A questo punto fate partire il normale ciclo di lavaggio: il bicarbonato e l’acqua creano una carica elettrica tra il metallo delle posate e la carta stagnola, che attira verso di sé le particelle responsabili dell’opacità delle stoviglie. Finito il lavaggio, tutto sarà lucido e brillante come all’acquisto!

Come curare la lavastoviglie

Per avere una lavastoviglie sempre funzionante, però, è altrettanto importante prendersi cura dell’elettrodomestico stesso. Vi consigliamo quindi di smontare tutte le parti smontabili e lavarle nel lavandino con dell’acqua calda e del detersivo dei piatti, quindi passare la spugna con un po’ di sgrassatore anche nelle parti interne e sotto alle guarnizioni. Infine, fate partire un lavaggio con la lavastoviglie vuota e un prodotto apposito per l’igienizzazione interna: ripetete questa operazione anche una volta al mese, se usate spesso la lavastoviglie.