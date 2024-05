Asparagi al forno, ho provato la ricetta di Benedetta Rossi ed è strepitosa: sono finiti in un nano secondo

Benedetta Rossi gli asparagi li cucina così: abbiamo provato, sono buonissimi.

Gli asparagi sono degli ortaggi tipici della primavera: con l’arrivo dei primi caldi, infatti, al mercato e negli ortofrutta iniziano ad apparire i primi mazzi verdi e profumati e chi li ama inizia già a sognarli nel risotto o come accompagnamento a un uovo al tegamino. La loro origine è collocata nell’est del bacino del Mediterraneo e nell’Asia Minore ma oggi, a scopo commerciale, vengono coltivati anche negli Stati Uniti, in Australia, in Perù, in Cina e in Europa, quindi anche in Italia.

La maggior parte dei nutrienti che apportano sono proteine che, in media, costituiscono il 50% delle calorie totali. Il 42% sono poi carboidrati mentre solo l’8% sono grassi. Importante anche la quantità di acqua che, su 100 grammi di asparagi, è di circa 93,22 grammi. Numerose anche le vitamine che apportano questi ortaggi, tra cui si distinguono per quantità la vitamina C, la vitamina E e la vitamina K.

In Italia, siamo soliti preparare gli asparagi soprattutto in due modi. Il primo è quello del risotto, ottimo primo piatto che con gli asparagi diventa profumato e molto saziante. Il secondo è quello dell’uovo al tegamino che, dopo essere cotto, viene adagiato su un letto di asparagi precedentemente cotti e condito poi con sale, pepe e del Parmigiano grattugiato.

Oggi, però, vi sveliamo la ricetta di Benedetta Rossi, che tra le altre modalità li prepara anche al forno: è velocissima e buonissima e siamo sicuri che conquisterà anche i palati più esigenti.

Asparagi al forno, come si preparano

Per preparare gli asparagi al forno bisogna avere innanzitutto poco più di un etto di asparagi a testa, in base a quante persone si avranno a cena. Importante anche un cucchiaio di parmigiano grattugiato, 2 cucchiai di pangrattato e quanto basta di sale e di olio di oliva. Bisogna quindi preparare gli ortaggi eliminando la parte più dura del gambo: per capire dov’è l’esatto punto in cui si deve tagliare è sufficiente esercitare una leggera pressione con le mani e la parte finale si spezzerà da sola.

Dopo averli lavati, quindi, li si posiziona su una teglia ricoperta di carta forno e li si mette in fila, cercando di non sovrapporli. A questo punto li si condisce con il parmigiano e con il pangrattato, poi si passa un bel giro d’olio. Nel frattempo, è importante scaldare il forno a 170°C.

La cottura e i consigli

Una volta caldo il forno, si deve mettere la teglia con gli asparagi a 170°C per una ventina di minuti con l’opzione del ventilato ma, a seconda della tipologia di forno, ci potrebbe volere più o meno tempo. Noi vi consigliamo di consumarli ben caldi e in accompagnamento a un secondo di carne o di pesce: fidatevi, andranno a ruba.