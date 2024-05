Michelle Hunziker, il suo dolce preferito è proprio questo: ricetta facilissima che rende la casa profumatissima

Il dolce a cui Michelle Hunziker non può proprio dire di no è questo qui: una vera goduria per il palato. Prova a farlo anche tu a casa.

Non è affatto complicato riuscire a portare in tavola la dolcezza e la fragranza invitante e delicata di questo dolce: ecco come si fa.

Guardando il suo fisico statuario non si direbbe proprio, eppure perfino Michelle Hunziker, ogni tanto, cede ai peccati di gola. Quando lo fa, ama consumare questa torta profumata e gustosa.

Se vuoi scoprire la ricetta continua a leggere e intanto procurati carta e penna, così potrai scrivere la tua breve lista della spesa, per preparare il dolce preferito dell’amata conduttrice televisiva di Mediaset occorrono pochi ingredienti, tutti naturali.

Michelle Hunziker, il dolce preferito e profumatissimo dell’amata conduttrice televisiva

Oltre a essere un vero e proprio talento della tv, una madre presente e affettuosa, una modella statuaria e un’imprenditrice di grande successo, a quanto pare, Michelle Hunziker è anche una cuoca provetta. Nelle scorse infatti ha mostrato il risultato del suo ultimo lavoro ai fornelli. Si tratta del suo dolce preferito: la torta sette vasetti. Se vuoi provare a farla anche tu, ti spieghiamo il procedimento passo dopo passo.

Il trucco è utilizzare come unità di misura un vasetto standard di yogurt, che ha la capienza di 125 ml. In questo modo dosare gli ingredienti sarà una passeggiata, e preparare la torta preferita di Michelle Hunziker sembrerà davvero un gioco da ragazzi. Riuscire a realizzare questa leccornia non è affatto complicato: tutto quello che dovrai fare è procurarti gli ingredienti e metterti all’opera. Scopriamo come si fa.

La ricetta della torta sette vasetti

Per preparare una torta sette vasetti per 8 persone circa servono:

Yogurt bianco naturale (125 ml)

Zucchero 2 vasetti

Farina 00 2 vasetti

Fecola di patate 1 vasetto

Olio di semi 1 vasetto

Una bustina di lievito in polvere per dolci

3 Uova

Utilizza lo yogurt a temperatura ambiente e versalo in una ciotola, unisci lo zucchero e mescola fino a quando non avrai ottenuto un composto omogeneo. A questo punto dividi i tuorli delle uova dagli albumi. Poi aggiungi i tuorli, e, aiutandoti con uno sbattitore elettrico, mescola il tutto. Ora aggiungi un filo d’olio. A questo punto, con l’aiuto di un setaccio, versa anche i due vasetti di farina, il vasetto di fecola di patate, e la bustina di lievito per dolci. Incorpora tutti gli ingredienti e poi prendi gli album che avevi tenuto da parte, eniscili un po’ alla volta al resto del composto. Ora non ti resta che imburrare e infarinare uno stampo da forno di circa 24 cm e versare al suo interno il composto. La torta sette vasetti va cotta per quarantacinque minuti, in forno statico a 180 gradi. Può essere conservata due o tre giorni al massimo, e può essere anche congelata.