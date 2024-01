Assunta Madre non è solo un ristorante, ma una indimenticabile esperienza culinaria

Il ristorante Assunta Madre, situato nella storica via Giulia a Roma, è una gemma culinaria amata dagli intenditori del buon cibo, in particolare per le sue offerte di pesce fresco. Questo elegante locale deve il suo successo all’impegno costante nella selezione del migliore pesce, garantendo ai suoi ospiti un’esperienza gastronomica di alta qualità.

E nel 2024 appena iniziato, assicura il direttore Umberto Fonzi: “Siamo partiti con il pieno di energia e con proposte nuove. Sicuri che sarà la nostra migliore stagione”.

Una celebrazione dei sapori del mare da Assunta Madre

La storia di Assunta Madre inizia con l'umile dedizione dei suoi fondatori, che hanno trasformato la loro passione per il mare e i suoi frutti in un'attività riconosciuta a livello internazionale. Il ristorante prende il nome dalla barca dei pescatori che ogni giorno approda con il suo carico prezioso, assicurando che solo il pesce più fresco e di prima scelta venga servito ai tavoli.

L’ambiente di Assunta Madre è un equilibrio perfetto tra eleganza e semplicità, creando un’atmosfera accogliente e raffinata. I tavoli ben apparecchiati e l’illuminazione soffusa fanno da cornice a un’esperienza culinaria indimenticabile. Il personale, attento e professionale, è sempre pronto a guidare gli ospiti tra le numerose opzioni del menù e a consigliare il miglior abbinamento di vini.

Il vero protagonista del ristorante è, senza dubbio, il pesce. Crudo o cotto, ogni piatto è una celebrazione dei sapori del mare. Il menù varia secondo il pescato del giorno, garantendo una freschezza e una qualità impareggiabili. Antipasti come tartare di tonno o carpacci di ricciola preparano il palato a piatti principali ricchi e gustosi come risotti ai frutti di mare o grigliate miste di pesce.

Il piatto che forse meglio rappresenta la filosofia di Assunta Madre è il “Menu degustazione di pesce crudo”, una selezione che varia quotidianamente in base al pescato. Questa specialità permette ai commensali di assaporare la freschezza e la qualità del pesce in modo diretto e autentico, esaltandone il sapore naturale.

Nonostante il focus principale sia il pesce, il ristorante offre alta qualità anche nella selezione di piatti di dolci fatti in casa e infine una ricca carta dei vini che completano l’offerta di Assunta Madre, assicurando che ogni pasto sia un’esperienza completa e soddisfacente.

Assunta Madre non è solo un ristorante, ma una vera e propria esperienza culinaria che celebra il meglio del mare. L’attenzione al dettaglio, la qualità del cibo e l’ambiente accogliente rendono ogni visita un momento speciale. Se ti trovi a Roma e sei un amante del pesce fresco, Assunta Madre di via Giulia è una tappa obbligatoria per un pasto indimenticabile.

Un ambiente elegante ma informale

L’ambiente di Assunta Madre colpisce subito per la sua eleganza sobria e il fascino discreto, ideale per chi cerca un’atmosfera rilassata ma al contempo raffinata. L’arredamento è curato nei minimi dettagli, con tocchi di classe che riflettono la qualità dei piatti serviti. Nonostante l’aura di eleganza, il ristorante offre un’atmosfera sorprendentemente informale, dove i commensali possono sentirsi a proprio agio, che si tratti di una cena romantica, un incontro di lavoro o una serata tra amici.

Il servizio di Assunta Madre è un altro dei suoi punti di forza. Velocità e cortesia sono le parole d’ordine per il personale, che si impegna a garantire un’esperienza piacevole e senza intoppi. I camerieri, esperti e discreti, sono sempre pronti a offrire consigli sul menù o sul vino più adatto a completare il pasto, dimostrando una conoscenza profonda delle pietanze servite. La loro cortesia e attenzione ai dettagli fanno sentire ogni ospite speciale, contribuendo a creare un’atmosfera accogliente e calda.

In sintesi, un equilibrio perfetto tra raffinatezza e informalità, un luogo dove la qualità del cibo si sposa con un ambiente elegante e un servizio impeccabile. Questo rende il ristorante non solo un luogo dove mangiare eccellente pesce fresco ma anche uno spazio dove godere di momenti speciali, coccolati da un team che pone l’ospitalità al centro della propria filosofia.

La qualità del pesce

La qualità del pesce servito ad Assunta Madre è rinomata, un tratto distintivo che attrae intenditori da tutto il mondo. La fonte di questa eccellenza risiede nei luoghi di provenienza del pesce: Terracina, Anzio e Civitavecchia, località costiere note per la ricchezza e la varietà della loro fauna marina. Queste acque sono celebri per offrire alcune delle migliori catture del Mediterraneo, garantendo freschezza e qualità superiore.

I pescatori di queste aree lavorano seguendo tradizioni antiche e sostenibili, assicurando che solo il pesce di stagione e pescato nel rispetto dell'ambiente marino arrivi nella cucina di Assunta Madre. Questo stretto legame con i fornitori locali permette al ristorante di avere accesso quotidiano al pesce più fresco e di qualità, un ingrediente che fa la differenza in ogni piatto servito.

La provenienza del pesce è un elemento di orgoglio per Assunta Madre, che fa tesoro di questi rapporti per mantenere un standard elevato. La scelta di affidarsi a fornitori locali non è solo una garanzia di freschezza ma anche un impegno verso la sostenibilità e il supporto alle comunità di pescatori, contribuendo a preservare le tradizioni e l'economia delle piccole località marittime.

Assunta Madre è qui

