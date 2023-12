Con due gol all’inizio dei due tempi di gioco, i ragazzi dell’Atletico Madrid regolano la Lazio e si prendono la vetta del girone. Primo tempo abbastanza equilibrato sbloccato dopo appena 6 minuti da Griezmann, stesso minuto ma marcatore diverso nella ripresa, questa volta è Lino a battere un incolpevole Provedel. Con questa sconfitta la Lazio si qualifica come seconda nel girone e lunedì 18 dicembre, giorno dei sorteggi per gli ottavi, conoscerà l’avversaria che uscirà dalle prime classificate degli altri gironi

Primo Tempo

Prima occasione e l’Atletico Madrid passa in vantaggio dopo 6 minuti,errore di Marusic che perde un contrasto sulla sinistra, val cross Lino che pesca Griezmann che di destro bette Provedel. Grande azione di Zaccagni al 12′ che scambia con Immobile e poi dal limite dell’area calcia, pallone che finisce al lato. Ancora Lazio pericolosa al 14′ con Luis Alberto che serve in profondità Guendouzi, il francese riesce a calciare ma il portiere para senza problemi. Al 32′ buona azione dell’Atletico con Lino che si accentra e calcia, bravo Provedel a respingere. Al 3′ raddoppia l’Atletico con Hermoso che ribadisce in gol un cross di De Paul, ma dopo una revisione al VAR il gol viene annullato per fuorigioco di Lino. Ancora pericolosi i colchoneros in pieno recupero con Saul che serve Lino, il laterale calcia da posizione laterale, pallone che sfila sul fondo. Dopo due minuti di recupero nisce il primo tempo con l’Atletico in vantaggio per 1-0.

Secondo Tempo

Dopo minuti di gioco della ripresa l’Atletico raddoppia, cross dalla sinistra, Depay difende il pallone appoggia dietro per Lino che di prima intenzione calcia con il destro e fulmina Provedel. Fino a metà del secondo tempo la gara si gioca prevalentemente a centrocampo, al minuto 70 un sussulto da parte della Lazio, Castellanos servito da Felipe Anderson stoppa in area e si gira subito. Conclusione che non impensierisce Oblak. Al 74′ calcio di punizione di Depay sulla quale respinge Provedel, la sfera rimane in area e Morata calcia in corsa con la palla che finisce al lato. Non succede altro in un secondo tempo abbastanza brutto, dopo due minuti di recupero l’arbitro decreta lafine delle ostilità con la Lazio che torna da Madrid sconfitta per 2-0.

Le Pagelle

Provedel: 5

Bravo in un paio di respinte, non può nulla sui gol dell’Atletico

Marusic: 5

Da due suoi svarioni partono le azioni dei gol avversari, male sia in fase difensiva che in fase offensiva

Casale: 5

Non sembra il Casale a cui ci ha abituato nella passata stagione

Gila: 5

Arruffone, sempre troppo precipitoso nei rilanci e troppo al limite del fallo nei contrasti

Hysaj: 5

Male la partita del laterale albanese, soffre le avanzate di Molina e l’intraprendenza di Griezmann

Guendouzi: 6

L’unica nota lieta della serata, tacca e contrasta in modo sempre efficace

Vecino: 5

Soffre il palleggio degli avversari, non si propone mai in attacco

Luis Alberto: 5,5

Prova un paio di lanci illuminanti, ma poco altro

Pedro: 5

Prende un giallo dopo pochi minuti e quello lo condiziona, non riesce mai a fermare Lino dalla sua parte

Immobile: 5

Non gli arriva un pallone giocabile, ma quando gli arriva non riesce mai a far salire la squadra

Zaccagni: 5,5

Prova un assolo nel primo tempo che poteva avere più fortuna, poi nient’altro

Lazzari (58′): 5,5

Ci mette qualcosa in più i Marusic soprattutto in fase offensiva

Felipe Anderson (58′): 5,5

Prova qualche affondo, troppo poco per impensierire difesa dell’Atletico

Kamada (63′): SV.

Castellanos (63′):S.V.

Pellegrini (70′): S.V.

