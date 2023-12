La Roma vince senza problemi, ma nonostante la vittoria comoda sullo Sheriff, non riesce ad evitare il playoff contro una squadra che scenderà dalla Champions League. Infatti in contemporanea lo Slavia Praga si sbarazza facilmente del Servette con il risultato di 4-0, e condanna la squadra giallorossa ad arrivare seconda nel girone, proprio dietro i cechi. Di Lukaku e Belotti nel primo tempo, e Pisilli in pieno recupero i gol giallorossi.

Primo Tempo

Parte subito forte la Roma, dopo due minuti Lukaku dalla sinistra fa partire un cross basso, arriva alla parte opposta Karsdorp che calcia in diagonale, palla che finisce al lato. Al 9′ dopo un batti e ribatti dentro l’area, la sfera arriva sui piedi di Celik che calcia, ma il tiro viene respinto da un difensore. Dopo 11 minuti la Roma sblocca la gara, inserimento di Zalewski sulla sinistra, cross al centro, dove il solito Lukaku tutto solo fa 1-0.

Al 21′ ci prova Zalewski su calcio di punizione, pallone alto sopra la traversa. un minuto dopo,un passaggio di Aouar trova una deviazione per poco non sorprende Koval. Alla mezz’ora si vede anche lo Sheriff, con Fernandes che entra in area alla sinistra e viene chiuso in calcio d’angolo da Celik. Al minuto 32 grande passaggio di renato Sanches per Zalewski, che con un pallonetto supera il portiere avversario, arriva Belotti che di testa ribadisce in gol.

Al 37′ ripartenza veloce dello Sheriff, lancio in area per Ankeye che però Svilar ferma in uscita. Dopo tre minuti di recupero l’arbitro manda le squadre al riposo, sul risultato di 2-0 in favore della Roma.

Secondo Tempo

Parte ancora bene la Roma, con un incontenibile Zalewski, che dalla sinistra sprinta ed entra in area, ma il suo cross viene deviato in calcio d’angolo. Al 50′ sempre il laterale polacco serve Karsdorp, che arriva in ritardo nel prosieguo dell’azione Lukaku commette fallo in piena area di rigore avversaria. Un minuto dopo recupero palla della Roma, con Sanches che serve Lukaku che calcia al lato. Al 56′ si fa vedere Belotti con un tiro dal limite dell’area, sfera che finisce alto.

Appena entrato, ci prova Pagano con una conclusione che finisce altissima. Al 64′ bella azione della Roma sull'asse El Shaarawy, Belotti, Pagano con quest'ultimo che arriva al tiro, che però non impensierisce Koval. Al 78′ si libera bene El Shaarawy centrocampo e serve Pisilli, che appena entrato in area calcia, Koval blocca in due tempi. Un minuto dopo grande occasione per El Shaarawy, che tutto solo dentro l'area di rigore, calcia alto.

Al minuto 83 Pisilli serve Lukaku in area di rigore, ma al momento del tiro, il belga si fa anticipare. Al 91′ Lukaku di sponda serve Pagano che calcia, pallone deviato in calcio d’angolo. La chiude la Roma al 93′, ancora Lukaku difende palla serve Pisilli che in corsa calcia e beffa koval. Finisce la gara dopo tre minuti di recupero.

Le Pagelle

Svilar: 6

Lo Sheriff crea pochi pericoli, ma quando viene chiamato in causa non si fa trovare impreparato

Celik: 6

Chiamato a giocare come terzo di destra nella difesa giallorossa, si destreggia molto bene

Cristante: 6,5

Chiamato di nuovo a giocare da centrale difensivo, si adatta molto bene anche perchè gli avanti dello Sheriff non creano mai problemi

Llorente: 6

Torna nel suo ruolo, quello di braccetto nella difesa a tre, e come sempre fa la sua onesta partita

Karsdorp: 6

Pronti e via si mangia un gol fatto, è un pericolo costante sulla fascia destra

Bove: 6,5

Buona prova per il centrocampista giallorosso, tanta corsa buona qualità

Sanches: 6,5

Buona prova del portoghese bella palla per Zalewski, che propizia il gol di Belotti

Aouar: 6,5

Il migliore del centrocampo giallorosso, copre bene e fa girare a meraviglia la squadra, costretto a nn rientrare nella ripresa per un infortuno

Zalewski: 7,5

Una spina nel fianco della difesa avversaria, suo l’assist per il gol di Lukaku, mette lo zampino anche sul 2-0, migliore in campo

Belotti: 7

Gran lavoro del Gallo, che trova il gol con furbizia e prepotenza

Lukaku: 7

Sblocca la gara dopo 10 minuti, poi un gran lavoro di raccordo tra centrocampo e attacco

El Shaarawy (46′): 6

Entra bene in partita, ci mette la solita dose di qualità al servizio degli attaccanti

Paredes (60′): 6

Buona mezz'ora per il centrocampista argentino, si piazza al centro del centrocampo, e come suo solito dirige bene i compagni

Pagano (60′): 6

Buono l’ingresso del ragazzo del vivaio giallorosso, prova in un paio di occasioni la via del gol, ma senza fortuna

Pisilli (72′): 6,5

Bravo il ragazzo, nella prima occasione per chiudere la partita, ma si fa ipnotizzare da Koval, ma sul finire di gara si toglie la soddisfazione del gol

Mannini (86′): S.V.

© Riproduzione riservata