Gara che ha visto la Roma difendersi per buona parte della partita, dopo il vantaggio di Lukaku, la squadra di Mourinho, prima perde per infortunio, l’ennesimo, Dybala, poi rischia in varie occasioni di capitolare nel primo tempo. Nella ripresa rima Zalewski sifa espellere per doppia ammonizione, e poi Lukaku si fa cacciare per un brutto intervento da rosso diretto, nel mezzo il gol di Martinez Quarta. Poche note positive per la Roma, a parte il risultato. Buona prova della squadra di Italiano che, forse meritava di più.

Primo Tempo

Bastano 5 minuti alla Roma per sboccare il risultato, uno due tra Dybala e Cristante, l’argentino appena entrato in area sulla destra crossa, e trova Lukaku sul primo palo, che di testa batte Terracciano. Al 14′ grande apertura di Dybala da destra a sinistra per Zalewski che, appena entrato in area scarica indietro per lo stesso numero 21 che prova il tiro, sfera che finisce al lato. Occasione per la Fiorentina al 17′, Bonaventura serve Nzola al centro dell’area, grande uscita di Rui Patricio che in due tempi blocca la palla.

Al 36′ Arthur con un tocco sotto prova a pescare in mezzo Bonaventura, pallone troppo lungo che si perde sul fondo. Due minuti dopo ci prova Biraghi direttamente su calcio di punizione, ma il suo sinistro termine alto. Al 43′ Cristante pesca bene Azmoun in area, l’attaccante svetta di testa ma il pallone finisce alto. Al 47′ cross dalla sinistra di Biraghi, colpisce di testa Kouamé sfera che finisce fuori. Grande occasione per i viola con Bonaventura che si mette in proprio, ed appena entra in area calcia, blocca a terra Rui Patricio. Dopo 4 minuti di recupero finisce il primo tempo con la Roma in vantaggio per 1-0.

Secondo Tempo

La prima occasione della ripresa è per la Fiorentina dopo 5 minuti di gioco, Bonaventura serve Ikone sulla sinistra, che calcia, bravo ancora il portiere giallorosso a bloccare la sfera. Sugli sviluppi di un calcio d’angolo, Mancini si inserisce, prima Terracciano e poi Duncan salvano la porta viola. Al 54′ ripartenza della Fiorentina con Nzola, pallone per Duncan che crossa al centro, Ndicka allontana di testa. Al minuto 63 Ikone serve Bonaventura che con un tocco morbido di sinistro colpisce la traversa.

Un minuto dopo Zalewski, già ammonito commette un fallo e si becca la seconda ammonizione, e il conseguente rosso, Roma in dieci uomini. Sull’azione seguente, al minuto 66, cross dalla trequarti di Kouamé stacca di testa Martinez Quarta che segna il gol del pareggio. Al 74′ traversone pericoloso di Bonaventura per Nico Gonzalez appena entrato, l’argentino colpisce di testa trovando la respinta di Rui Patricio. Sugli sviluppi di un calcio d’angolo Martinez Quarta anticipa Ndicka e colpisce di testa, ancora una volta Rui Patricio respinge e salva la Roma.

Al minuto 87 anche Lukaku si fa espellere, per un brutto intervento in scivolata su Kouamé. Al minuto 89 ci prova Arthur con un tiro dalla distanza, nessun problema per Rui Patricio. Ancora la Fiorentina prova il tiro dalla distanza con Duncan, ma la palla prende il volo e finisce altissima. Dopo 7 minuti di recupero la gara finisce con il risultato di parità 1-1.

Le Pagelle

Rui Patricio: 6,5

Salva il risultato nel primo tempo con una buona uscita su Nzola, sempre attento nelle occasioni in cui è chiamato in causa, non può nulla sul gol viola

Mancini: 6

Dalla sua parte la Fiorentina attacca poco, ma quando lo fa lui si destreggia bene, nel finale ci mette tutta la sua esperienza

Llorente: 6

Sempre attento in fase difensiva, si fa beffare da Martinez Quarta sul gol del pareggio

Ndicka: 5

Soffre le sovrapposizioni di Kayode, si prende un giallo ben speso su Ikone lanciato in contropiede

Kristensen: 6

Buona prova, tiene bene Biraghi, affonda quando può, ma nella ripresa non ne ha molte occasioni

Cristante: 5,5

non in una buona serata, si fa ammonire dopo aver perso banalmente il pallone a centrocampo, buona il passaggio per Dybala da cui parte l’azione dell’1-0

Paredes: 5,5

Sempre in mezzo alle maglie dei centrocampisti avversari, si occupa più di coprire che di impostare, si fa ammonire per un’entrata in ritardo su Nico Gonzalez

Pellegrini: 6

Non in buona serata, anche per il dinamismo della squadra avversaria, viene sostituito da bove a cinque minuti dal termine

Zalewski: 5

Al rientro da titolare spinge bene in fase offensiva, ma anche quando c’è a fare legna lo fa e bene, si fa espellere per doppia ammonizione

Dybala: 6,5

Dura 23 minuti la sua partita, serve a Lukaku il pallone dell’1-0 , esce per l’enesimo infortunio

Lukaku: 5,5

Dopo un mese torna al gol, la squadra non lo aiuta nel prosieguo della gara, si fa espellere per un intervento senza senso

Azmoun (25′): 6

Entra alla metà el primo tempo, ci mette corsa e anche buona qualità, esce anche lui per infortunio

El Shaarawy (61′): 5

Entra in un momento dove la sua squadra pensa soltanto a difendere, e lui non riesce a tenere mai un pallone

Bove (85′): S.V.

Foto: Profilo Facebook AS Roma

© Riproduzione riservata