Autovelox mobili installati a Roma e nel Lazio nella settimana di Pasqua

Nel 2023, le città di Roma, Rieti, Latina, Frosinone e Viterbo hanno visto l’installazione di nuovi impianti mobili di autovelox. Questi impianti, utilizzati per il controllo della velocità delle autovetture in transito, sono stati installati in punti strategici lungo le strade e autostrade della zona.

L’obiettivo degli impianti mobili di autovelox è quello di ridurre gli incidenti stradali causati dall’eccesso di velocità. Secondo le statistiche, l’eccesso di velocità è una delle principali cause di incidenti stradali e di morti sulle strade. L’installazione di questi impianti mobili di autovelox serve quindi a prevenire questi incidenti e a rendere le strade più sicure per tutti.

Gli impianti mobili di autovelox sono dotati di un sistema di rilevamento della velocità delle autovetture in transito. Quando un’auto supera il limite di velocità consentito, l’impianto scatta una foto della targa dell’auto, registrando la velocità dell’auto e l’ora esatta del passaggio. Questi dati vengono poi utilizzati per emettere le multe alle autovetture che hanno superato il limite di velocità.

Sono posizionati in punti strategici lungo le strade e autostrade della zona. Possono essere installati su un supporto mobile, come una macchina, un camper o un rimorchio, che può essere posizionato in diversi punti a seconda delle necessità. Questa flessibilità permette di controllare la velocità degli automobilisti in diverse zone della città e di prevenire incidenti stradali in punti critici.

L’installazione di questi impianti mobili di autovelox ha suscitato alcune polemiche tra i conducenti che ritengono che questi strumenti siano solo un modo per fare cassa. Tuttavia, è importante sottolineare che la sicurezza stradale è una priorità e che l’installazione di questi impianti mobili di autovelox contribuisce a prevenire incidenti e a salvare vite umane.

In conclusione, l’installazione di impianti mobili di autovelox nelle città di Roma, Rieti, Latina, Frosinone e Viterbo nel 2023 rappresenta un importante passo avanti per la sicurezza stradale. Questi impianti sono un mezzo efficace per prevenire incidenti e rendere le strade più sicure per tutti. È importante che i conducenti rispettino i limiti di velocità e guidino con prudenza per evitare multe e incidenti stradali.

La Polizia Stradale del Lazio ha diffuso il comunicato in cui rende noto il calendario delle postazioni autovelox mobili durante la settimana dal 5 al 9 aprile fino a Pasqua sulle strade della regione:

Mercoledì 05/04/2023

Strada Statale SS / 1 Aurelia VT

Strada Regionale SR / 630 Ausonia – Formia LT

Giovedì 06/04/2023

Strada Statale SS / SS 148 Pontina Km 85+900 – Sabaudia LT

Venerdì 07/04/2023

Strada Statale SS / 2 Cassia VT

Sabato 08/04/2023

Autostrada A / 12 Roma – Civitavecchia RM

Domenica 09/04/2023

Autostrada A / 24 RM

