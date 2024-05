Rai, c’è la bellissima sorpresa per tutti gli amanti di questa fiction: si erano perse le speranze di rivederle

Torna su Rai 1 la fiction più amata di tutte. La notizia è ufficiale: si farà.

Non c’è telespettatore che non si sia chiesto almeno una volta se ne avrebbero fatta una nuova stagione. Questa fiction Rai, giunta ormai alla sua ottava stagione, è una delle più seguite della rete. I protagonisti con le loro storie avvincenti tengono incollati i fan allo schermo e, dall’altro lato, l’ambiente meraviglioso in cui si svolgono i fatti conquista anche i più scettici.

In generale, le fiction Rai conquistano tantissimi telespettatori e, di stagione in stagione, mantengono inalterati i loro numeri. Pensiamo a DOC con Luca Argentero, ad esempio oppure a Che Dio Ci Aiuti, prima con Elena Sofia Ricci ed ora con Francesca Chillemi. Per quanto riguarda i giovani, invece, impossibile non citare Mare Fuori, iniziata proprio su Rai 1 e ora disponibile anche su Netflix.

Quando ci si affeziona a storie così lunghe e complesse, però, la paura è che a un certo punto i produttori o la rete decidano di smettere di andare avanti e di chiudere quindi lì le narrazioni, lasciando i telespettatori in sospeso. Fortunatamente, per questa serie tv non è così: arriva l’ottava stagione.

A un passo dal cielo, arriva la nuova stagione

Ebbene sì, confermata una nuova stagione per la serie tv inizialmente ambientata a San Candido con Terence Hill come protagonista, che poi ha visto avvicendarsi diversi attori e quindi cambiare un po’ le trame iniziali. A confermare l’arrivo della nuova stagione l’annuncio della ricerca di comparse: sabato 27 aprile infatti, all’Asilo Vecio si terranno le selezioni per la ricerca di uomini e donne di età compresa tra i 18 e i 75 anni.

Le riprese inizieranno il 3 giugno e il set sarà sempre quello del lago di Mosigo a San Vto, la località che ha ospitato la serie tv dopo l’abbandono del lago di Braies e di San Candido. I fan, quindi, non vedono l’ora e i più coraggiosi si stanno anche organizzando per partecipare ai provini come comparse.

Cosa succederà nella prossima stagione

Nella settima stagione abbiamo visto Manuela Nappi, ormai ispettrice, tornare a San Vito per indagare sulla morte sospetta di una donna e, durante questo lavoro, confrontarsi con due uomini molto misteriosi. Immancabile Huber, il braccio destro di Manuela e di Vincenzo. Nel frattempo, Vincenzo e Carolina si sono trasferiti in una casa comune e, mentre lei guadagna moltissimo e fa la donna in carriera, lui va un po’ in crisi per il suo nuovo ruolo più casalingo. Chissà quindi come si evolveranno queste trame…