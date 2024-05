Una Lazio brutta, lenta e distratta pareggia sul campo del Monza con il risultato di 2-2, dicendo addio alle residue speranze di arrivare ad un posto Champions per la prossima stagione. Una Lazio mai in partita che riesce a sbloccare il risultato con Immobile che rinasce in gol una respinta di Di Gregorio su tiro di Kamada. Nella ripresa prima pareggio del Monza con Djuric, che di testa beffa Mandas, poi i biancocelesti ritornano in vantaggio con Vecino che approfitta di un retropassaggio scellerato di Donati che spalanca le porte all’uruguaiano che non si fa pregare e sigla l’1-2. Ma a quattro minuti dalla fine ancora Djuric, ed ancora di testa sigla il definitivo 2-2

Primo Tempo

Parte bene il Monza che sfiora il gol al 5’ con Djuric che, servito da Zerbin calcia in diagonale da sinistra verso destra, palla che sfiora il palo. Al minuto 11 Immobile sblocca la gara, gran tiro dal limite dell’area da parte di Kamada, super risposta di Di Gregorio che devia sulla traversa, il pallone arriva al capitano che da due passi non sbaglia.

Al 23’ bel cross di Colpani, si inserisce Carboni che di testa sfiora la rete. Al 36’ ancora Monza pericoloso con un sinistro dal limite dell’area di Pessina, bravo Mandas a respingere la conclusione. È un monologo del Monza, al 39’ è Bondo a sfiorare il gol ancora di testa, su assist di Carboni. Dopo due minuti di recupero finisce il primo tempo con la Lazio in vantaggio per uno a zero.

Secondo Tempo

Dopo un primo quarto d’ora dove succede poco o niente, al 62’ Colpani salta un paio di avversari e da posizione defilata impegna Mandas, che devia in corner. Al 74’ Cataldi perde un pallone a centrocampo, Donati dalla destra crossa al centro dove Pessina colpisce di testa, grandissima parata di Mandas, ma sul tap-in Djuric sigla il pareggio per i biancorossi.

Al minuto 83 retropassaggio sbagliato di Donati per Di Gregorio, si inserì Vecino che con freddezza sigla il due a uno per i biancocelesti. Al minuto 89 bolide dal limite dell’area di Pablo Mari, ancora Mandas dice di no. Al 92’ Pessina dalla sinistra pennella n area per Djuric, che anticipa Casale e sigla il 2-2 finale.

Pagelle

Mandas:6,5

Patric: 6

Romagnoli: 5,5

Hysaj: 6

Marusic: 6

Guendouzi: 6

Kamada: 6

Zaccagni: 5

Felipe Anderson: 5

Luis Alberto: 5,5

Immobile: 6,5

Casale (31’): 4,5

Vecino (64’): 6

Cataldi (64’): 4

Pedro (82’): S.V.

Foto: Profilo Facebook SS Lazio