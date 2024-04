Bagaglio a mano, come superare i controlli e non pagare per imbarcarlo: i segreti delle hostess

Ecco come fare a non pagare di più per il bagaglio a mano, evitare di imbarcarlo e non fare lunghe file in aeroporto.

Fatti furbo e non farti ingannare dalle compagnie aeree: è questo l’unico trucco efficace per evitare problemi, le hostess lo sanno benissimo.

La vacanza comincia già in aeroporto se sei sicuro di non avere brutte sorprese e intoppi con i tuoi bagagli.

Stiamo per svelarti, finalmente, il segreto per non avere intoppi con il tuo bagaglio a mano. Dunque prendi nota dei consigli, e vedrai che la prossima volta viaggerai senza pensieri.

Bagaglio a mano, come superare i controlli e non pagare per imbarcarlo

Un viaggio, che si tratti di una permanenza lunga, di un weekend fuori porta o di una breve fuga romantica, è sicuramente il risultato di un progetto, e magari anche un’esigenza di evasione, di relax, di scoperta, di svago. Insomma, dopo che si è scelta la destinazione, gli alloggi, i voli, si sono preparati i bagagli e finalmente ci si prepara a partire, l‘unica cosa che vorremmo non accadesse mai è quella di vederci rovinare l’esperienza da qualche imprevisto. La cosa che accade a tanti però è arrivare in aeroporto, dopo aver fatto il ceck- in online e aver scelto di portare soltanto un bagaglio a mano, e veder bloccato ai controlli il proprio bagaglio a mano.

Il bagaglio a mano infatti deve rispettare alcune caratteristiche specifiche in termini di dimensioni e di peso per poter essere portato con sé sul velivolo. I bagagli a mano che eccedono rispetto alle misure previste, o al peso vengono fatti imbarcare e questo comporta almeno due seccature. La prima, di carattere economico, ovvero comporta dei costi aggiuntivi. La seconda invece è il tempo che occorre per imbarcare il bagaglio a mano, e poi, una volta atterrati, anche l’attesa che il bagaglio venga restituito in aeroporto, attraverso i rulli automatici, attorno ai quali spesso si creano delle lunghe file, soprattutto per i voli intercontinentali. Ma come fare per evitare tutto ciò?

Come superare i controlli ed evitare problemi in aeroporto

Per non avere intoppi la prima cosa da fare, chiaramente, è consultare le informazioni del sito web della compagnia aerea scelta , e essere sicuri di preparare un bagaglio a mano che rispetti, sia per peso che per dimensioni, le caratteristiche ammesse da quella compagnia. Sembra scontato ma occorre fare attenzione perché variano da compagnia a compagnia, e non sono universali, in particolare modo per le compagnie low cost.

Il secondo consiglio è quello di mettersi in fila al ceck-in, e successivamente anche al gate, per primi, perché in genere i bagagli a mano vengono fatti imbarcare quando il velivolo è già abbastanza pieno e quindi avrai un vantaggio rispetto agli altri passeggeri.

Il terzo consiglio, molto prezioso, è quello di organizzare bene lo spazio all'interno del bagaglio a mano magari dotandosi di appositi sacchetti e beauty case che sono proprio stati creati ad hoc per questo scopo. In questo modo si riuscirà a ottimizzare al massimo lo spazio.

Il quarto consiglio per il bagaglio a mano è scegliere un borsone in stoffa, o qualcosa di morbido, e non rigido, perché è più facile modulare le sue dimensioni.