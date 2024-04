Qual è la spiaggia d’Italia più bella e amata dai turisti: no non è la Sardegna | Si trova nel Lazio a pochi km da Latina

Se vuoi fare un tuffo dove l’acqua è davvero più blu, allora devi assolutamente far visita a questa spiaggia.

Con l’avvicinarsi dell’estate e il termometro che schizza verso l’alto è normale per chiunque pensare al mare e immaginarsi a prendere il sole accarezzati dal vento. Se però oltre ad abbronzarti vuoi fare il pieno di bellezza e tornare a casa con tanti ricordi e foto stupende, devi andare nel posto più bello d’Italia.

Non c’è gioco, le batte tutte: ecco qual è la spiaggia più bella d’Italia, dove si trova e come fare ad arrivarci.

Non pensare alla Sardegna e neppure alla Sicilia: ti stupirà sapere che questa località si trova sulla terra ferma, nel cuore del Bel Paese. Scopri dov’è e come si chiama, e poi programma subito una visita per lasciarti incantare dal suo fascino mediterraneo.

Spiaggia più bella d’Italia, qual è quella più amata di tutte

L’Italia è costellata di spiagge bellissime, dalle Maldive del Salento, in Puglia, alle riserve naturali della Sicilia, dalle spiagge con paesaggi da cartolina della Sardegna, fino ad arrivare ai colori e ai profumi della Costiera Amalfitana. Poi ci sono gli scorci delle Cinque Terre in Liguria, l’Argentario in Toscana, e le isole che rubano il cuore a milioni di turisti ogni anno, eppure c’è una spiaggia che, a quanto pare, le batte tutte.

Si trova ad appena 116 Km da Roma e a soli 114 Km da Napoli, a metà tra due delle città più visitate di tutto lo stivale c’è una baia dalle acque cristalline. Scopri come si chiama e come arrivarci, e goditi una giornata all’insegna del mare, del sole e del relax.

Dove si trova e come arrivarci

La spiaggia più bella d’Italia si trova nel cuore di una delle regioni italiane più amata dai turisti stranieri, il cuore geografico, storico, e culturale del nostro Bel Paese: il Lazio. Il Lazio non è solo Roma, ma è una zona ricca di bellezze naturali, come laghi, cascate, parchi ma anche spiagge, che rendono questa area d’Italia una delle più apprezzate. Stiamo parlando della meravigliosa spiaggia di Sperlonga.

La spiaggia di Sperlonga si può raggiungere dalla capitale con i mezzi pubblici. I treni che partono da Roma impiegano circa 1 ora e 10 minuti per raggiungere la stazione di Sperlonga. Per chi si sposta in auto da Roma, è possibile arrivare tramite la via Pontina, fino a Terracina, e poi percorrendo la via Flacca. Per chi percorre l’autostrada del Sole Roma-Napoli, l’uscita più vicina a Sperlonga invece è Cassino.