Viaggiare low cost da oggi è possibile: basta seguire questo semplice trucchetto | Il sogno si avvera

Spifferato finalmente il segreto per viaggiare low cost che nessuno ha mai raccontato, non volevano che si sapesse.

Da adesso chi ha rinunciato a prenotare i propri viaggi per via dell’aumento dei prezzi dei voli può tirare un respiro di sollievo, perché con questo metodo i prezzi saranno stracciati.

Se ami viaggiare low cost allaccia le cinture, perché sono in arrivo delle offerte che fanno davvero spiccare il volo. Le tratte portano verso le mete più gettonate di tutta Europa. Scopriamo quali sono e come ottenere i biglietti aerei a basso costo.

A svelarlo è stato il manager di una famosa compagnia aerea, che ha rivelato qual è il trucco per spendere di meno in fase di prenotazione. A quanto pare si può arrivare a pagare un biglietto meno di 15 euro. Vediamo come si fa.

Viaggiare low cost, il trucco infallibile per comprare biglietti a prezzi stracciati

Se viaggiare low cost sembra una possibilità legata ricordi sbiaditi, di anni passati, è ora di rinfrescare la memoria. Un segreto speciale, rivelato da poco da una fonte attendibile, passerà sull’opportunità di viaggiare low cost come un colpo di spugna che elimina la polvere.

Il manager della compagnia aerea low cost più famose di tutte nei giorni scorsi ha rilasciato un’intervista speciale alla redazione del Corriere della sera, e nella chiacchierata inedita ha svelato un trucco efficace per spendere di meno sui voli. Scopriamo di chi si tratta e qual è la compagnia che permetterà di tornare a viaggiare low cost.

I giorni di maggio 2024 che costano pochissimo

Michael O’Leary, l’amministratore delegato della compagnia aerea Ryanair ha fato sapere che ci saranno delle ghiotte occasioni in alcuni giorni specifici della settimana, e la notizia è che non si tratta di offerte che costringono a prenotare i voli che partiranno tra mesi, o tra un anno, ma anche il prossimo mese. Dunque chi vuole approfittare per una gita fuori porta ad ampio raggio o un weekend lungo, e godersi una passeggiata oltre confine può approfittare di queste offerte convenienti.

Il mese migliore di tutta la primavera per viaggiare low cost è maggio, e prenotare il volo di martedì può costare anche solo € 14,99. I prezzi dei biglietti in questo giorno della settimana variano dai € 14,99 a € 19,99. Le mete previste per i voli a prezzi stracciati sono Fez, in Marocco, Salonicco in Grecia, Malta ma anche la vicina Cagliari. Insomma se aspettavi il momento giusto per poter fare le valigie e tornare a viaggiare low cost, a quanto pare, quel momento è adesso.