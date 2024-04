Francesco Totti, non c’è pace: l’amante sputa la squallida verità | La bionda apre i rubinetti

Non è finita la pioggia di polemiche che da anni ormai si abbatte su Francesco Totti e la sua famiglia: ecco che cosa è saltato fuori adesso.

Scopriamo che cosa è successo all’uomo che passerà alla storia del calcio italiano come “Ottavo re di Roma”, e le dichiarazioni scottanti della showgirl.

Dopo l’addio ufficiale a Ilary Blasi, gli scoop, le foto con Noemi Bocchi allo stadio Olimpico, i pedinamenti e gli investigatori privati, le interviste scandalo continua la bufera mediatica sull’ex calciatore romano.

Francesco Totti a quanto pare deve continuare a dare spiegazioni sulla sua vita privata. Questa volta però la conduttrice di Mediaset non c’entra nulla, e nemmeno il suo documentario Unica, né il libro autobiografico Che stupida. Pare sia tutta colpa di un altro personaggio femminile dello showbiz nostrano.

Francesco Totti, il retroscena inedito raccontato dalla presunta amante

Di Francesco Totti si è parlato tantissimo negli ultimi due anni, e più precisamente da quando, prima dell’estate del 2022, è saltata fuori la notizia del divorzio dalla conduttrice Ilary Blasi. Questa volta però non si parla di lei, o meglio, si parla di un’altra protagonista femminile del piccolo schermo italiano ma non dell’ex moglie del campione della Roma.

La vita sentimentale di Francesco Totti è sotto la lente d’ingrandimento da sempre, e in particolare in particolar modo dagli scandali legati ai tradimenti dell’ex calciatore con Noemi Bocchi, e non smette, a quanto pare, di offrire nuovi spunti agli appassionati di gossip e di cronaca rosa. Questa volta a parlare è stata una showgirl che più volte, anche in passato è intervenuta in pubblico per alzare il sipario sulla sua vita privata, che a quanto ha raccontato, si è legata e ha incrociato più di una volta quella di Francesco Totti. Scopriamo che cosa è successo.

Il racconto del tradimento prima del matrimonio con Ilary Blasi

A raccontare il retroscena inedito è stata Flavia Vento, la quale da anni ha ammesso di aver avuto una relazione sentimentale con Francesco Totti. Francesco Totti non ha mai alimentato questo gossip, eppure adesso ci sono delle novità al riguardo. A quanto pare Flavia Vento ha addirittura ammesso che lui è andato da lei prima della prima del matrimonio con con Ilary Blasi.

La showgirl infatti ha da poco rilasciato un’intervista alla relazione del settimanale Di Più nella quale ha spiegato che la loro avventura amorosa, a puntate, è stata connotata da un episodio del 2001 e successivamente anche da un incontro del 2005. Chissà se questa volta Francesco Totti interverrà per smentire per confermare il flirt con Flavia Vento.