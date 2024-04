Bando pubblico, scatta la corsa ad accaparrarsi un posto: non perdere tempo

Ecco il prossimo bando pubblico che potrebbe essere una grande occasione per tutti.

Sono moltissimi i ragazzi e i giovani che, dopo le scuole, non sanno che strada prendere e quindi non riescono ad immaginare il proprio futuro. Nella realtà di oggi, dove il lavoro non è affatto scontato, molti si ritrovano persi tra un colloquio e l’altro, senza sapere davvero cosa vorrebbero fare o diventare.

In un contesto come questo, molti giovani decidono di intraprendere percorsi molto specifici fin da quando sono piccoli, frequentando scuole e istituti che in qualche modo formino il loro modo di essere e gli donino capacità e competenze sicure per il futuro.

Ecco quindi che, proprio in questo periodo, è stato annunciato un bando pubblico che può risultare una vera e propria manna dal cielo per i ragazzi e le ragazze che sognano un futuro nell’Esercito: è ufficiale il concorso Scuole Militari Esercito, Marina e Aeronautica 2024/2025: ecco cosa sapere.

Concorso Scuole Militari: cosa bisogna sapere

Grazie al Concorso appena indetto dal Ministero della Difesa, 245 giovani saranno inseriti nei licei scientifici e classici della Teuliè di Milano, della Morosini di Venezia, della Douhet di Firenze e della Nunziatella di Napoli. Si possono inviare le domande di partecipazione dal 3 aprile al 2 maggio.

Per il Concorso Scuole Militari Esercito i posti sono 140 e si riferiscono alla Nunziatella e al Teuliè, quindi a Napoli o Milano. Per Napoli sono disponibili 20 posti per la 3° del liceo classico e 40 posti per la 3° del liceo scientifico, mentre per Milano ci sono 26 posti per la 3° liceo classico, 36 posti per la 3° liceo scientifico e 18 posti per la 3° liceo scientifico di scienze applicate.

Tutti i dettagli sui posti disponibili

Se invece siete interessati alla Marina, ci sono 65 posti disponibili per l’ammissione alla Scuola Navale Militare Francesco Morosini di Venezia e, nello specifico, 19 si riferiscono alla 3° liceo classico e 46 alla 3° liceo scientifico. Infine, in riferimento all’aeronautica, 18 posti sono disponibili per la 3° liceo classico e 22 per la 3° liceo scientifico della Giulio Douhet di Firenze.

Per partecipare al bando bisogna essere cittadini italiani nati tra il 1/01/2008 e il 31/12/2009, aver frequentato la 2° liceo nel 2023/2024 ed essere stati ammessi alla 3° superiore, non essere stati mai espulsi ed avere un’idoneità fisico-psico-attitudinale alle Scuole Militari. Una possibile causa di esclusione è la presenza di piercing e tatuaggi sul corpo.