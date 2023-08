Benzina alle stelle: la classifica delle regioni con più rincari

“Una speculazione bella e buona che colpisce chi sta rientrando dalle ferie”, ha detto il presidente dell’Unione nazionale consumatori Massimiliano Dona parlando dei continui rincari della benzina. Ecco le Regioni più colpite

Caro benzina: in una settimana gasolio oltre 80 centesimi al litro

Fare un pieno di 50 litri nell'ultima settimana costa 36 centesimi in più per la benzina e ben 88 centesimi per il gasolio. Nell'ultimo mese di agosto un litro di carburante è rincarato di quasi 5 centesimi, un rialzo in percentuale che si aggira intorno al 2,5%.

L’elaborazione effettuata dall’Unione Nazionale Consumatori sui dati medi del Mimit, inchioda il Molise come la Regione dove il pieno di carburante ha subito il maggior incremento di prezzo dal primo agosto: 2 euro e 20 centesimi.

Al secondo posto Bolzano dove un rifornimento di benzina costa rispetto all’inizio del mese 1 euro e 95 centesimi in più. Al terzo posto la Campania.

Molise in testa anche nella classifica dei rincari per il gasolio self con 4 euro e 50 cent per un rifornimento. Al secondo posto la Campania: 4,35 euro. Medaglia di bronzo per Bolzano, con 4 euro e 30 cent.

In valore assoluto, però, anche per il gasolio è sempre Bolzano la più cara (1,890 euro al litro), seguita da Calabria (1,874) e Valle d'Aosta ex aequo con la Liguria (1,872).

La classifica: la regione Lazio appena sotto al podio

ecco la classifica, divisa per benzina e diesel, delle regioni con i maggiori incrementi dei prezzi del carburante:

Classifica benzina:

Molise 1,958 euro al litro (differenza in euro dal 1 agosto: 2,20) Bolzano1,984 euro al litro (differenza in euro dal 1 agosto: 1,95) Campania 1,949 euro al litro (differenza in euro dal 1 agosto: 1,85) Basilicata 1,971 euro al litro (differenza in euro dal 1 agosto: 1,80) Lazio 1,938 euro al litro (differenza in euro dal 1 agosto: 1,80) AUTOSTRADALE 2,018 euro al litro (differenza in euro dal 1 agosto: 1,70) Valle D’Aosta 1,962 euro al litro (differenza in euro dal 1 agosto: 1,70) Toscana 1,944 euro al litro (differenza in euro dal 1 agosto: 1,70) Marche 1,925 euro al litro (differenza in euro dal 1 agosto: 1,65) Trento 1,954 euro al litro (differenza in euro dal 1 agosto: 1,60)

Classifica diesel:

Molise 1,859 euro al litro (differenza in euro dal 1 agosto: 4,50) Campania 1,845 euro al litro (differenza in euro dal 1 agosto: 4,35) Bolzano 1,890 euro al litro (differenza in euro dal 1 agosto: 4,30) Valle D’Aosta 1,872 euro al litro (differenza in euro dal 1 agosto: 4,10) Basilicata 1,866 euro al litro (differenza in euro dal 1 agosto: 4,00) Lazio 1,837 euro al litro (differenza in euro dal 1 agosto: 4,00) AUTOSTRADE 1,932 euro al litro (differenza in euro dal 1 agosto: 3,90) Puglia 1,849 euro al litro (differenza in euro dal 1 agosto: 3,90) Umbria 1,837 euro al litro (differenza in euro dal 1 agosto: 3,90) Emilia Romagna 1,843 euro al litro (differenza in euro dal 1 agosto: 3,75)

