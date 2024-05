Concorsone pubblico, assunzione a tempo indeterminato: ti basta il diploma triennale per lavorare

Se sei alla ricerca di un nuovo lavoro, allora questa è la notizia che stavi aspettando, e che ti farà fare i salti di gioia.

Finalmente è arrivato il concorso pubblico che riserverà ai candidati selezionati un posto a tempo indeterminato: ecco di che cosa si tratta.

Realizza il sogno di entrare a far parte del mondo della scuola: a breve ci saranno le selezioni del personale. Scopri subito chi potrà partecipare e quali sono i requisiti richiesti.

Vediamo qual è il termine massimo per presentare la domanda di ammissione al concorso più ambito d’Italia, quali saranno le sedi assegnate a chi riesce a superare le prove, e quando si svolgeranno le selezioni.

Concorso, come entrare a far parte del personale ATA

Chi è alla ricerca di un nuovo impiego, ora finalmente può gioire per una grande novità. Molti sognando di trovare un pubblico impiego e sono proprio questi ultimi adesso a doversi preparare a una grande opportunità di lavoro, con un contratto a tempo indeterminato nella scuola italiana. Dopo una lunga attesa infatti, finalmente è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il bando per il concorso finalizzato all’assunzione del personale ATA.

Scopri chi può presentare la domanda per partecipare al concorso, quanti saranno i candidati assunti, quali saranno le materie delle prove selettive, dove si svolgeranno, e quali saranno le sedi di lavoro, previste per il nuovo concorso pubblico. Verifica se hai tutte le carte in regole per approfittare della nuova opportunità professionale.

La domanda di ammissione il lavoro a tempo indeterminato nella scuola

Il titolo di studio richiesto è il diploma di qualifica triennale rilasciato da un istituto professionale o “Certificato di competenze” con promozione alla classe IV relativo al primo triennio del percorso di studi di cui al D.lgs. n. 61/2017. A indire il concorso è stato il Conservatorio di Venezia, e la domanda di ammissione al concorso può essere presentata fino al 8 maggio 2024. I candidati sosterranno una prova orale. I posto disponibili sono 2, e la figura richiesta è quella di Operatore (ex-Coadiutore).

Come per tutti i concorsi pubblici è indispensabile avere un’età non inferiore ad anni 18 (diciotto), cittadinanza italiana, o di uno Stato membro dell’Unione Europea, non essere stato destituito né dispensato dall’impiego presso una Pubblica Amministrazione, godere dei diritti civili, assenza di condanne penali, idoneità fisica all’impiego, per i candidati di sesso maschile regolare posizione nei riguardi degli obblighi militari di leva. Visitando il sito web https://afam-bandi.cineca.it/bando/2873/mostra-dettaglio-bando si possono conoscere tutti i dettagli del concorso pubblico.