Benzina, il nuovo rincaro ti lascia in mutande: ‘Quasi 50 cent a litro’ | Da questa data tutti a piedi

I costi sono davvero insostenibili. Ora anche la stazione di tua fiducia dovrà farti pagare il doppio: fai scorte entro lunedì.

La crisi economica degli ultimi anni è stata sicuramente aggravata anche e soprattutto dalla pandemia da COVID-19, che ha coinvolto tutto il mondo senza fare distinzioni. Chi più e chi meno ha risentito di questi problemi davvero molto gravi e incombenti.

Ciò, infatti, non ha fatto altro che mandare sempre di più in tilt il sistema finanziario mondiale. Consideriamo che negli ultimi anni anche in Italia i governi che si sono succeduti hanno sempre guardato con grande attenzione a tutti i cittadini che necessitavano di aiuti economici di diverso genere.

I vari bonus sorti e voluti per fornire ed erogare incentivi monetari non hanno fatto altro che rasserenare sempre di più i cittadini, evitando che il tracollo potesse portare a conseguenze ancor più gravi, sia anche la benzina.

Come ben sappiamo, in questi ultimi anni si sta cercando di promuovere sempre di più il modello elettrico e ibrido affinché le emissioni di gas possano essere sempre di più ridotte e quindi nuocere di meno all’ambiente che ci circonda.

I costi di alcuni anni fa

Gli aumenti dei costi della benzina degli ultimi anni non hanno fatto altro che mettere sempre di più gli italiani alle strette, costringendoli talvolta a servirsi dei mezzi pubblici per evitare di dover spendere cifre davvero molto esose per un pieno di benzina che durava molto meno rispetto a qualche anno fa.

Infatti, va detto che l’ultima volta che i costi della benzina erano veramente ridotti di tanto risale a qualche anno fa, precisamente tra il 2015 e il 2017, dove nei periodi estivi addirittura presso alcune stazioni di servizio era possibile fare rifornimento al costo di 1,3 € al litro. Costi che adesso sembrano essere nettamente lievitati soprattutto in alcuni comuni d’Italia. Scopriamo subito quello che è successo.

La nuova tassa europea

Come riportato da money.it, ci sarà una nuova tassa che porterà all’aumento del costo della benzina e del diesel. Trattasi della nuova Ets – Emission Trading Scheme. Altro non è che un sistema di scambio di quote di gas serra che si pone come obiettivo quello di ridurre al massimo l’impatto ambientale.

La motivazione è sicuramente molto nobile e sensibile. Consideriamo, però, come i costi siano aumentati negli ultimi anni e come le famiglie dell’Unione Europea debbano, ancora una volta, sacrificarsi e stringere la cinghia al massimo.